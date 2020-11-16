Parmak İzi, 50 Yıllık Firarinin Yakalanmasını Sağladı

FBI tarafından kullanılan yeni parmak izi sistemi, 50 yıldır kaçak olan bir katilin yakalanmasını sağladı. 1968 yılındaki parmak izleri ile kısa bir süre önce elde edilen parmak izlerini eşleştirmeyi başaran FBI, ömür boyu hapis cezası alan adamı yakaladı.

FBI'ın kullanmaya başladığı yeni bir parmak izi teknolojisi, 50 yıldır firari olan bir kişinin yakalanmasını sağladı. Yıllar önce işlediği bir cinayet nedeniyle önce yakalanan ardından da kaçırılan adam, gözaltına alındıktan sonra hapse gönderildi. Yeni teknoloji, adaletin 50 yıl geç olsa da yerini bulmasını sağlamış oldu.

ABD, 1968 yılında büyük olaylarla karşı karşıya gelmişti. Amerikan Yurttaş Hakları Hareketi'ni başlatan Papaz Martin Luther King, çıkan bu olaylar neticesinde öldürülmüştü. İşte firar eden adam da o dönemlerde Mary Amploy isimli birisini kasten öldürmüş, ömür boyu hapse mahkum edilmişti. Leonard Rayne Moses isimli adam, 1971 yılında da hapisten kaçıp bugüne kadar gizlenmişti. Ancak 50 yıllık kaçış süreci, parmak izi sayesinde son buldu.

O yıllarda alınan parmak izi, bugünkü teknolojilerle eşleştirildi

FBI ajanlarından Michael Christman konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, FBI'ın sahip olduğu yeni teknoloji sayesinde 50 yıldır kaçak olan Moses'in yakalandığını söyledi. Yeni nesil sistemin, Moses'in 1968 yılındaki parmak iziyle günümüzdeki parmak izi arasında eşleşme yaptığını belirten Christman, bu yıl bir gözaltı sırasında eşleşen iz sayesinde katili yakaladıklarını ifade etti. Amploy'un katili, 12 Kasım'da yakalanarak yeniden gözaltına alındı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre Moses'in davası birkaç yıl sürmüştü. 1971 yılında aldığı cezaya itiraz yoluna giden adam, itiraz süreci devam ederken büyükannesini kaybettiğini öğrenmişti. 1 Haziran 1971'de büyükannesinin cenazesine götürülen adam, dönemin kolluk kuvvetlerini atlatmayı başardıktan sonra da kendine yeni bir hayat kurmuştu. Ancak 50 yıl sonra bu durum değişti. Moses, muhtemelen son nefesini verene kadar parmaklıkların ardında kalacak.