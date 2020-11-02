Parmak İzi Sensörlerini Daha İyi Hale Getiren 3 Yöntem

Android ekosisteminin en yaygın özelliklerinden bir tanesi parmak izi okuyucu sensörler. Ancak bu sensörler, her zaman o kadar da kullanışlı olmayabiliyor. Bu haberimizde ise sizlere, akıllı telefonunuzun parmak izi okuyucu sensörünü iyileştirecek birkaç tavsiye vereceğiz.

Bugün piyasaya sürülen özellikle de Android tabanlı akıllı telefonlar, parmak izi okuma sensörleriyle birlikte geliyor. Kullanıcılar bu sayede hem güvenliklerini sağlamış oluyor hem de yıllar öncesinde hayatımıza giren kod ya da şekil çizme gibi zorlukların üstesinden geliyorlar. Parmak izi okuyucu sensörler, her zaman o kadar da iyi çalışmıyorlar; ancak bu durumu bazı ufak yöntemlerle değiştirebileceğinizi biliyor muydunuz?

Aslına bakacak olursak parmak izi okuyucu sensörler, hiçbir zaman tam anlamıyla kullanışlı olmadı. Çünkü kullandığınız ekran koruyuculardan tutun, elinizin üzerindeki ufak bir kir bile bu sensörü kullanılamaz hale getirebiliyor. Ancak bu tür durumlarda, akıllı telefonunuzun yetersiz olduğunu düşünmemeniz gerek. Çünkü sensörün çalışmamasının esas nedeni telefonunuz değil, parmaklarınızı çok sık kullanmanız. Yaptığınız her şey, parmak izinizin deforme olmasına yol açıp, sensörün kullanılmaz olmasına yol açıyor. Ancak bunların üstesinden gelebilmenizi sağlayan bazı detaylar var.

Parmak izi okuyucu sensörünüzü daha işlevsel kullanmanızı sağlayacak 3 ipucu

Orta parmağınızı, telefona mutlaka kaydedin (Evet orta parmağınız)

Kullanıcılar, akıllı telefonlarına genellikle başparmak ya da işaret parmaklarını kaydederler. Özellikle de başparmak, telefonun tutuluşu açısından kullanım kolaylığı sağlar. Ancak herhangi bir işle uğraşırken en çok kullanılan parmaklardan bir tanesi de başparmaktır. Hal böyle olunca parmaktaki deforme oranı yüksek oluyor. Bu yüzden her ihtimale karşı orta parmağınızı telefona kaydetmek, bazı durumlarda avantaj sağlayabilir. Üstelik bunu test eden kullanıcılar, orta parmaklarının iş yaparken başparmak kadar etkilenmediğini ve telefon kilitlerini kolayca açabildiklerini söylüyorlar. Eğer telefonunuzun parmak izi okuyucu sensörü telefonun arka kısmındaysa, bu yöntemi mutlaka kullanmalısınız.

Parmak kenarlarını kaydederken dikkat edin

Son dönemlerde piyasaya sürülen pek çok akıllı telefon, yan panele monte edilmiş parmak izi okuyucu sensöre sahip. Özellikle de bu tür telefonlarda, kaydedilen parmağın kenarlarını iyi okutmak gerekiyor. Ayrıca ekran üzerinde sensöre sahip olan telefonlarda da parmak kenarları, oldukça kritik bir önem arz ediyor. Neticede parmağınızın kenarlarından ziyade ortasını kullanıyorsunuz. Bu tavsiyeyi gözardı etmemenizi de şiddetle tavsiye ediyoruz.

Telefonunuzun kafasını karıştırın

Telefonunuzun parmak izi okuyucu sensöründen memnun değilseniz, zaman zaman farklı parmaklarınızı kaydediyor olabilirsiniz. Ancak böyle bir şeye gerek yok. Bırakın telefonunuz sizin için uğraşsın. Parmak izi okuyucu sensörünü iyileştirmenin en etkili yollarından bir tanesi, aynı parmağı farklı dönemlerde telefona kaydetmek. Şöyle ki az önce de belirttiğimiz gibi parmağınız, zaman zaman deforme olacak. İşte bu tür durumlarda parmağınızı telefona eklemek, bir süre sonra yaşadığınız sorunları ortadan kaldıracak. Çünkü telefonunuz, farklı koşullar altında parmağınızı okuyabilecek. Üstelik bu süreçte parmak değiştirmek, haliyle de alışkanlıklarınızdan vazgeçmek zorunda kalmayacaksınız.