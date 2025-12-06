FC 26’da Sizi Profesyonel Yapacak 9 Efsane Taktik (Galibiyet Serisi İsteyen Buraya)

FC 26'da zaman zaman akılalmaz derecede iyi oynayan oyuncularla karşılaşıyoruz. Peki o seviyede iyi oynamanın yolu nasıl ve nereden geçiyor?

Kabul edelim, herkes FC 26’da sadece "öylesine" takılmıyor. Çoğumuz Ultimate Team'de daha fazla galibiyet almak ya da arkadaş ortamında "yenilmez" olmayı istiyoruz. Eğer siz de oyununuzu bir üst seviyeye taşımak, basit hatalardan kurtulmak ve sahada rakiplerinize kök söktürmek istiyorsanız kesinlikle doğru yerdesiniz.

Bildiğiniz ve doğru uyguladığınız takdirde oyununuzu anında değiştirecek ve karşınızdakileri âdeta delirtecek en "hap" taktikleri sizler için derledik.

1. Sprint tuşuna (R2/RT) veda etmeyi öğrenin

Yeni başlayanların ve orta seviye oyuncuların yaptığı en büyük hata, maçın 90 dakikasını sanki bir atletizm yarışındaymış gibi sprint tuşuna basılı tutarak geçirmektir. Profesyonel oyuncuları izlerseniz, sadece boş alan bulduklarında koştuklarını görürsünüz.

Neden önemli? : Sürekli koşmak top kontrolünü zorlaştırır ve dönüşlerinizi ağırlaştırır.

: Sürekli koşmak top kontrolünü zorlaştırır ve dönüşlerinizi ağırlaştırır. Ne yapmalı?: Özellikle orta sahada oyun kurarken elinizi o tuştan çekin. Sadece sol analog ile hareket etmek, rakibin ne yapacağınızı anlamasını zorlaştırır ve pas kanallarını daha iyi görmenizi sağlar.

2. Savunmada "Jockey" (L2/LT) en iyi dostunuz

Topu kapmak için sürekli kareye veya yuvarlağa (tackle tuşlarına) basmak, rakibinizin sizi çalımlayıp geçmesini kolaylaştırır. FC 26’da savunma sanatı, doğru yerde durmakla başlar.

Nasıl yapılır? : Rakip üzerinize gelirken L2 (PlayStation) veya LT (Xbox) tuşuna basılı tutun. Bu, oyuncunuzun yüzünü topa dönmesini ve daha kontrollü, yengeç gibi hareket etmesini sağlar.

: Rakip üzerinize gelirken L2 (PlayStation) veya LT (Xbox) tuşuna basılı tutun. Bu, oyuncunuzun yüzünü topa dönmesini ve daha kontrollü, yengeç gibi hareket etmesini sağlar. Püf noktası: Rakip hata yapana kadar bu pozisyonda kalın ve sadece doğru an geldiğinde hamle yapın.

3. PlayStyles+ özelliklerini ezberleyin

FC serisinin yeni döneminde oyuncu reytinglerinden çok "Oyun Tarzları" (PlayStyles) önem kazandı. Bir oyuncunun hızı 90 olabilir ama "Rapid" veya "Quick Step" özelliği yoksa o kadar da hızlı hissettirmeyebilir.

Taktik : Kadronuzu kurarken sadece genel reytinge bakmayın.

: Kadronuzu kurarken sadece genel reytinge bakmayın. Forvette : Finesse Shot (Plase) veya Power Shot özelliği olanları tercih edin.

: Finesse Shot (Plase) veya Power Shot özelliği olanları tercih edin. Defansta: Anticipate (Sezi) özelliği olan stoperler, topu tereyağından kıl çeker gibi alır.

Oyuncunuzun hangi "süper gücü" olduğunu bilirseniz, sahada onu ne zaman ve nasıl kullanacağınızı da bilirsiniz.

4. Sağ analog ile oyuncu değiştirmeye alışın

Otomatik oyuncu değiştirme veya L1/LB ile oyuncu değiştirmek sizi bazen oyunun istediği oyuncuya götürür, sizin istediğinize değil. Bu da savunmada büyük boşluklar yaratır.

Ne yapmalı?: Sağ analog çubuğunu gitmek istediğiniz oyuncunun yönüne doğru hafifçe iterek (Flick) oyuncu değiştirin. Başta zor gelebilir ama bir kez alıştığınızda rakibin pas atacağı yeri önceden kapatan o kanser oyuncu siz olacaksınız.

5. Özel taktiklerde "denge" önemli

İnternette gördüğünüz "En iyi FC 26 taktiği" videolarındaki her şeyi birebir kopyalamak daima işe yaramaz çünkü o taktikler o oyuncunun oyun stiline göredir ancak temel bir kural vardır o da genişlik ve derinlik.

Derinlik (Depth) : Çok geride kalırsanız (30-40 arası) uzaktan şut yersiniz. Çok önde basarsanız (71+) arkaya top kaçırırsınız. FC 26'da genellikle 55-65 arası derinlik ideal dengedir.

: Çok geride kalırsanız (30-40 arası) uzaktan şut yersiniz. Çok önde basarsanız (71+) arkaya top kaçırırsınız. FC 26'da genellikle 55-65 arası derinlik ideal dengedir. Talimatlar: Beklerinize "Geride Kal" talimatı vermek, kontratak yemenizi engeller. En az bir orta saha oyuncunuzun da "Merkezi Kapat" ve "Ataklarda Geride Kal" talimatına sahip olmasını öneriyoruz.

6. Oyun kurarken R1/RB (sert) pası kullanın

Normal pas (X/A) topun yavaş gitmesine ve rakip savunmanın araya girmesine neden olur. Özellikle orta sahada oyun kurarken veya rakip ceza sahasına yaklaşırken "Driven Pass" yani Sert Pas kullanmak işe yarar.

Taktik : R1 (PlayStation) veya RB (Xbox) tuşuna basılı tutarak pas verin.

: R1 (PlayStation) veya RB (Xbox) tuşuna basılı tutarak pas verin. Dikkat: Top çok hızlı gittiği için pası alan oyuncunuzun kontrolü iyi olmalı. Topu alırken ayağından açmaması için kontrol anında sprint tuşuna basmayın.

7. İkinci adam presini (R1/RB) akıllıca kullanın

Sadece kontrol ettiğiniz oyuncuyla savunma yapmak yetmez. Bazen rakibin topu ayağında tutan oyuncusunu sıkıştırmak için yapay zekâdan yardım almanız gerekir.

Nasıl yapılır? : Savunmadayken R1/RB tuşuna basılı tuttuğunuzda, topa en yakın olan (sizin kontrol etmediğiniz) takım arkadaşınız rakibe baskı yapmaya gider.

: Savunmadayken R1/RB tuşuna basılı tuttuğunuzda, topa en yakın olan (sizin kontrol etmediğiniz) takım arkadaşınız rakibe baskı yapmaya gider. Ne yapmalı?: Yapay zekâ rakibi kovalarken, siz kendi kontrol ettiğiniz oyuncuyla pas atılabilecek boşlukları kapatın. Yani rakibi iki ateş arasında bırakın.

8. L1/LB ile manuel koşu (trigger runs) yaptırın

"Oyuncularım neden hareket etmiyor?" diye isyan ediyorsanız, sorunun kaynağı siz olabilirsiniz. Yapay zekâ bazen durağanlaşır. Atağa çıkarken pası verecek kimseyi bulamıyorsanız, ipleri elinize alın.

Taktik : Top sizdeyken sol analog ile bir arkadaşınıza dönün ve L1 (LB) tuşuna bir kez basın. O oyuncunun eliyle işaret edip ileriye doğru depar attığını göreceksiniz.

: Top sizdeyken sol analog ile bir arkadaşınıza dönün ve L1 (LB) tuşuna bir kez basın. O oyuncunun eliyle işaret edip ileriye doğru depar attığını göreceksiniz. Ne zaman kullanmalı?: Rakip savunma hattı çok öndeyken veya sıkışık savunmaları açmak için arkaya adam kaçırmanın en garanti yolu budur.

9. Kaleciyi oynatın (R3)

Bu taktik rakipleri çıldırtır ama hayat kurtarır. Rakip forvet kaleciyle karşı karşıya kaldığında golü yemek her zaman kader değildir. Ayrıca kornerlerde de kalecinizi istediğiniz yere konumlandırabilirsiniz.

Nasıl yapılır? : Sağ analog (R3) tuşuna basılı tutun ve kaleciyi rakibin şut çekeceği köşeye doğru hareket ettirin.

: Sağ analog (R3) tuşuna basılı tutun ve kaleciyi rakibin şut çekeceği köşeye doğru hareket ettirin. Neden önemli?: Çoğu oyuncu uzak köşeye şut çekmeye programlıdır. Kalecinizi 1-2 adım o tarafa kaydırmak, %100'lük golü kurtarmanızı sağlar ama dikkat... Yanlış yere çekerseniz kaleyi boş bırakırsınız.

Peki sizin diğer FC 26 oyuncularıyla paylaşmak istediğiniz tüyolarınız var mı? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.