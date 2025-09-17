Tümü Webekno
En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

FC 26'dan Türkçe Spikerli Oynanış Videosu Paylaşıldı [Video]

EA'in çok sevilen serisinin merakla beklenen yeni oyunu FC 26'nın Türkçe spikerinin oynanış görüntüleri ortaya çıktı.

FC 26'dan Türkçe Spikerli Oynanış Videosu Paylaşıldı [Video]
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Hatırlayacağınız üzere FC 26'nın Steam sayfasının açılmasıyla oyunda Türkçe spiker yer alacağı ortaya çıkmış, beta sürümünde yer alan kodlar sayesinde de spikerlerin Özkan Öztürk ve Ertem Şener olduğunu öğrenmiştik. Bugün ise nihayet Türkçe spikeri ilk kez oyun içinde duyabiliyoruz.

EA aslında geçtiğimiz hafta Türkçe spikeri Özkan Öztürk ve Ertem Şener'in resmî X hesapları üzerinden ilk kez duyurmuş ve bazı replikleri duymamızı sağlamıştı ama elbette oyun içi bir görüntüye sahip değildik.

FC 26 Türkçe spikerli oynanış videosu:

Enis Kirazoğlu'nun X hesabı üzerinden paylaştığı oynanış videosunda duyulabilen yeni Türkçe spikerler, oyunculardan gelen ilk geri bildirimlere göre oldukça başarılı. Bazı oyuncular repliklerin yapay zekâ gibi hissettirdiğini söylese de genel kanı olumlu yönde.

Elbette bu video resmî olarak EA tarafından yayınlanmış değil ama bugün ambargonun kalkmasıyla birlikte pek çok içerik üretici oyunu oynamaya başladı. Enis Kirazoğlu da bu görüntüleri davetli olduğu lansmanda kaydettiğini belirtiyor.

Galatasaray ve Beşiktaş'tan FC 26 'Rating Challenge' Videoları Geldi [Video] Galatasaray ve Beşiktaş'tan FC 26 'Rating Challenge' Videoları Geldi [Video]
EA FC 26 Duyuruldu: İşte Fiyatı, Sistem Gereksinimleri, Çıkış Tarihi ve Bilmeniz Gereken Her Şey! EA FC 26 Duyuruldu: İşte Fiyatı, Sistem Gereksinimleri, Çıkış Tarihi ve Bilmeniz Gereken Her Şey!

Peki siz FC 26'nın Türkçe spikeri hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Samsung Galaxy S26 Ultra'dan Yeni Bilgiler Geldi: Ekran Boyutu Belli Oldu!

Samsung Galaxy S26 Ultra'dan Yeni Bilgiler Geldi: Ekran Boyutu Belli Oldu!

Türk Edebiyatının Usta Kalemlerinin Elinden Çıkıp Sonrasında Şarkıya Dönüşmüş 10 Meşhur Şiir

Türk Edebiyatının Usta Kalemlerinin Elinden Çıkıp Sonrasında Şarkıya Dönüşmüş 10 Meşhur Şiir

HyperOS 3 ile Xiaomi Telefonlara Gelecek 5 Büyük Yenilik

HyperOS 3 ile Xiaomi Telefonlara Gelecek 5 Büyük Yenilik

Xiaomi, 80'den Fazla Telefonda HyperOS 3'ü Test Etmeye Başladı! İşte Başlıca Modeller

Xiaomi, 80'den Fazla Telefonda HyperOS 3'ü Test Etmeye Başladı! İşte Başlıca Modeller

OpenAI Yönetim Kurulu Başkanı, Yapay Zekânın "Balon" Olduğunu Söyledi

OpenAI Yönetim Kurulu Başkanı, Yapay Zekânın "Balon" Olduğunu Söyledi

iOS 26 ile iPhone'ların Pilini İyileştirecek 5 Özellik

iOS 26 ile iPhone'ların Pilini İyileştirecek 5 Özellik

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim