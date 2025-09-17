FC 26'dan Türkçe Spikerli Oynanış Videosu Paylaşıldı [Video]

EA'in çok sevilen serisinin merakla beklenen yeni oyunu FC 26'nın Türkçe spikerinin oynanış görüntüleri ortaya çıktı.

Hatırlayacağınız üzere FC 26'nın Steam sayfasının açılmasıyla oyunda Türkçe spiker yer alacağı ortaya çıkmış, beta sürümünde yer alan kodlar sayesinde de spikerlerin Özkan Öztürk ve Ertem Şener olduğunu öğrenmiştik. Bugün ise nihayet Türkçe spikeri ilk kez oyun içinde duyabiliyoruz.

EA aslında geçtiğimiz hafta Türkçe spikeri Özkan Öztürk ve Ertem Şener'in resmî X hesapları üzerinden ilk kez duyurmuş ve bazı replikleri duymamızı sağlamıştı ama elbette oyun içi bir görüntüye sahip değildik.

FC 26 Türkçe spikerli oynanış videosu:

Enis Kirazoğlu'nun X hesabı üzerinden paylaştığı oynanış videosunda duyulabilen yeni Türkçe spikerler, oyunculardan gelen ilk geri bildirimlere göre oldukça başarılı. Bazı oyuncular repliklerin yapay zekâ gibi hissettirdiğini söylese de genel kanı olumlu yönde.

Elbette bu video resmî olarak EA tarafından yayınlanmış değil ama bugün ambargonun kalkmasıyla birlikte pek çok içerik üretici oyunu oynamaya başladı. Enis Kirazoğlu da bu görüntüleri davetli olduğu lansmanda kaydettiğini belirtiyor.

Peki siz FC 26'nın Türkçe spikeri hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.