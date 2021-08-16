Felç hastalarına daha verimli bir tedavi sunmayı hedefleyen BrainQ girişimi, birkaç şirketten toplamda 40 milyon dolarlık yatırım aldı. Aldığı yatırım miktarı 50 milyon dolara ulaşan BrainQ’nun teknolojisi, bu destekler sayesinde birçok hastanede kullanılmaya başlayacak.

İnsanların vücudunun bir kısmını ya da tamamını etkisi altına alarak fiziksel aktiviteyi kısıtlayan, hatta ortadan kaldıran felcin tedavisinde kullanılan yöntemler; şimdilik biraz kısıtlı. Ancak daha hızlı ve net sonuçlar veren yöntemler üzerine de çalışmalar yapılmıyor değil. Kullanımının yaygınlaşması için yatırım bekleyen bu çalışmalardan en umut vericisinin yakın zamanda aldığı yatırım ise bu alandaki umutları artırıyor.

Felç geçiren insanları ve bu insanların tedavisine odaklanan BrainQ girişimi, yakın zamanda 40 milyon dolarlık yatırım aldı. Çoğunluğu bir girişim sermayesi firması olan Hanaco Ventures tarafından sağlanan bu yatırım, BrainQ’nun tedavi yönteminin ABD’deki hastanelerde yaygınlaşmasını sağlayacak.

Yatırım sayesinde birçok hastane BrainQ’nun teknolojisini kullanacak

Felçli hastalarına hareket kabiliyetlerini geri kazandırmak için günümüzde en çok kullanılan tedavi yöntemlerinden biri fizik tedavi. Ancak bu yöntem hem uzun zaman alıyor, hem de herkeste aynı faydayı sağlamıyor. BrainQ girişiminin sunduğu yöntem ise vücuda zamanla kabiliyet kazandırmaya değil, isminden anlayabileceğiniz gibi beyne odaklanıyor. Beyinde fiziksel hareket kabiliyeti ile ilgili bölgelere etki eden bir cihaz sayesinde felç hastalarına fizik tedaviden daha kısa sürede, daha iyi sonuçlar verilebiliyor.

Bu cihaz şimdilik yaygın bir kullanıma sahip değil. Ancak girişimin aldığı yeni yatırım bunu değiştirebilir. İsrail merkezli girişim sermayesi firması Hanaco Ventures ve daha birçok firma, BrainQ’ya 40 milyon dolar değerinde yatırımda bulundu. Daha önce gelen yatırımlarla birlikte girişimin aldığı toplam yatırım miktarı 50 milyon dolara ulaştı. Dexcel Pharma, Peregrine Ventures, OurCrowd, Norma, Sailing Capital ve IT Farm gibi şirketlerin de destekte bulunduğu yatırım sayesinde BrainQ’nun geliştirdiği felç tedavi cihazı, ABD’de daha fazla hastanede kullanılmaya başlayacak.