Güney Kore'den bilim insanları, felçli insanların yürümesini sağlayan giyilebilir bir robot tasarladı. Robot, Iron Man'den ilham alınarak geliştirildi.

Bilim insanları felçli insanların hareket kabiliyetlerini yeniden kazanmaları için sürekli çalışmalar gerçekleştiriyor. Güney Kore’de gerçekleştirilen bir araştırma da bu konuda oldukça ilginç bir çözüm sunuyor.

Araştırmacılar, Marvel’dan tanıdığımız Iron Man’i andıran giyilebilir bir robot tasarladı. Bu robot, felçli insanların yürümelerini sağlayabilir.

Omurilik felci geçirenlerin yürümesini, engelleri aşmasını ve merdiven çıkmasını sağlıyor

Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsünden (KAIST) araştırma ekibi, engelli bireylerin günlük yaşamlarına sorunsuz bir şekilde entegre olabilen ve onlara hareket kabiliyetleri sağlama hedefiyle yola çıktılar. Bu hedef doğrultusunda da paralejiden, yani omurilik felcinden muzdarip insanlar için bu robotu geliştirdiler.

Geliştirilen robot, bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi bir tasarıma sahip. WalkOn Suit F1 isimli bu dış iskelet, alüminyum ve titanyumdan oluşuyor ve 50 kg ağırlığıyla oldukça hafif. 12 elektronik motoruyla da insan eklemlerinin hareketlerini simüle edebiliyor. oluşturulduğunu ekleyelim. Ayrıca tabanlarında ve gövdesinde saniyede 1000 sinyali izleyebilen ve kullanıcının hareketlerini önceden tahmin ederek ona yardımcı olan sensörleri de var.

Araştırma ekibinden Park Jeong-su, bu cihazı geliştirirken Iron Man’den ilham aldıklarını belirtmiş. Filmi izledikten sonra gerçek hayatta bir robotla insanlara yardım edebileceğinin harika bir şey olduğunu düşünmüş ve bu robot ortaya çıkmış. Iron Man’in yanı sıra Tom Cruise’un sevilen bilim kurgu filmi Edge of Tomorrow’daki giyilebilir robotlara benzediğini de söyleyebiliriz.

Felçli insanların yürümelerini, engelleri aşmalarını ve merdiven çıkmalarını sağlayan WalkOn Suit F1, şimdiden kullanılmaya başladı. Umarız gelecekte yaygınlaşır ve bu insanlara gerçekten umut olur.