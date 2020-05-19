Fenomen Biyologdan Çok Önemli Koronavirüs Uyarısı

Koronavirüsle ilgili olarak oluşturduğu blog yazıları ile dikkat çeken biyolog Erin Bromage, normalleşme sürecinde neler yapılması gerektiğine dair tavsiyelerde bulundu. Bromage'nin üzerinde durduğu temel konu, açık ve kapalı ortamlardaki hal ve hareketler oldu.

Yapılan son açıklamalar ve genel görüş, koronavirüs salgınının yavaş yavaş kontrol altına alınmaya başladığını ortaya koyuyor. Hal böyle olunca da neredeyse tüm ülkeler şu sıralar normalleşmeyi konuşmaya başladılar.

Şimdiyse normalleşme süreci ile ilgili olarak internette verdiği koronavirüs tavsiyeleri ile popüler bir isim haline gelen Erin Bromage'den bazı açıklamalar, daha doğrusu uyarılar geldi. Bromage, genel olarak hangi davranışın daha riskli hangisinin daha sorunsuz olduğunu açıkladı.

Nefes alandan değil, yüksek sesle konuşandan korkun

Massachusetts Dartmouth Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Erin Bromage, yaptığı açıklamalarda normalleşme sürecinde dikkat edilmesi gereken hususları açıkladı. Koronavirüsün açık hava ve iyi havalandırılan yerlerde bulaşma hızının düşük olduğunu ifade eden Bromage, "Yolda koşu yaparken ya da bisiklete binerken maske takmayan birini gördüğünüzde panik yapıp endişe etmenize gerek yok. Esas korkmanız gereken durum yüksek sesle konuşanlardır, özellikle kalabalık ve kapalı bir ortamda" şeklinde risk durumlarını birbirinden ayırdı.

"Nefes almak, yüksek sesle konuşmak ve hapşırmak farklı seviyelerde damlacığı havaya bırakır. Benim bu makaleyi yazmamamın sebebi insanları endişelenmemesi ve zihinsel enerjilerini boşa harcamaması. Sonuçta virüsün havada kaldığı yoğunluk önemli." diyerek koronavirüs konusunda riskin her zaman üst seviyede olmadığını hatırlatan Bromage, tavsiyelerine şu şekilde devam etti:

"Açık havada ya da havalandırmanın iyi olduğu geniş alanlarda virüsün etkisi azalır ve yoğunluk riski düşer. Virüs havada ne kadar az yoğun kalırsa oradan enfeksiyon kapma riski daha düşük olur. İnsan farklı düzeylerde damlacık bırakır. Örneğin şarkı söylemek yüksek sesle konuşmaktan daha fazla damlacık dağıtır. Hapşırmak en çok damlacığı üretir. Ağzınızdan çıkan ses ne kadar yüksekse havaya bırakılan partikül de o kadar yüksektir. Bunlar daha uzağa gidebilirler."