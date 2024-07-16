ABD'de Instagram fenomeni Kat Torres, insan kaçakçılığı ve kölelik suçları nedeniyle hapis cezası aldı.

2022 yılının Eylül ayında Brezilyalı iki genç kadının kaybolduğunun bildirilmesi üzerine aileleri ve FBI, kayıp kadınları bulmak için ABD çapında bir arama başlatmıştı. Kadınlara dair bilinen son şey ise sağlıklı yaşam içerikleri paylaşan sosyal medya fenomeni Kat Torres ile birlikte yaşadıkları idi.

Torres, geçtiğimiz aylarda bu kadınlardan birine yönelik olarak insan kaçakçılığı ve kölelik suçlarından sekiz yıl hapis cezası aldı. İkinci kadınla ilgili de Torres hakkında suç duyurusunda bulunduğu belirtildi. Torres, uluslararası dergilere de kapak olmuş eski bir modeldi.

Eski yardımcısı da şikayetçi

Torres'in baskılarına maruz kaldığını ifade eden isimlerden biri de daha önce Torres ile birlikte çalışmış olan Ana isimli kadın oldu. Ana da Torres'in istismarına kalan isimlerden biri olduğunu ifade etmişti. Ana, fenomen isim için "Çocukluğundaki şiddetin, istismarın ve tüm bu travmatik deneyimlerin üstesinden gelmiş gibi görünüyordu." ifadelerini kullandı.

Torres, daha önce A Voz (Ses) adlı bir otobiyografi kaleme almıştı. Ana, Torres'in özellikle ruhani meselelere yaklaşımından özellikle etkilendiğini söylemişti. Fenomen ismin New York'taki eski ev arkadaşı Luzer Twersky, Torres'in halüsinatif etkisi olan bir bitkisel uyuşturucu kullanmaya başladıktan sonra eskisi gibi olmadığını ifade etti. Twersky ayrıca Torres'in bu sırada zengin ve güçlü erkeklerle romantik ilişkiye girmek için para aldığını ifade etti.

Torres, sadık takipçilerini hedef almıştı ve kendisi için çalışmaya ikna etmeye çalışıyordu. Brezilyalı Desirrê Freitas ve Brezilyalı Letícia Maia, kaybolmadan önce Torres ile çalışmaya başlamıştı.