Geçtiğimiz günlerde kapatılan New York-Dublin Portal'ı yeniden açıldı. Yetkililer, bu kez bazı güvenlik önlemleri de aldıklarını duyurdular.

New York ile Dublin arasında 7/24 canlı yayın yapılmasını sağlayan "Portal", yeniden kullanıma açıldı. Portal, geçtiğimiz günlerde bir OnlyFans fenomeninin göğüslerini açması üzerine geçici olarak kapatılmıştı.

Ancak yeniden açılma, bazı tedbirleri de beraberinde getirdi. Dublinli yetkililer, portalın artık günün belirli saatlerinde çalışacağını söylediler. Ayrıca cihaza müdahale edilmesinin engellenmesi için de bazı çalışmalar yapıldı.

Yine de benzer olaylar yaşanabilir

Konuyla ilgili çalışmalar yapılmış ve portalın güvenliği sağlanmış olsa da benzer olayların yaşanması olası. Yetkililerin olası olaylara karşı nasıl tedbirler alacağı ise şimdilik bilinmiyor. Şimdiye kadar yapılan çalışmalar kapsamında eğer bir kişi portalın kamerasını kapatmaya yeltenirse ekranın karartıldığını görecek.

Portalın yeniden hizmet vermeye başlamasıyla ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Bakalım portal, bu kez ne kadar süre ile çalışacak...