Fernando Alonso, Reanult ile İlk F1 Test Sürüşüne Çıktı

Daha önce iki kez dünya şampiyonu olan ve Formula 1'e Reanult ile geri dönen Fernando Alonso, ilk F1 test sürüşüne çıktı. İspanyol pilot, test sürüşünden sonra yaptığı Instagram canlı yayınında çeşitli açıklamalarda bulundu.

Formula 1'e tekrar geri dönecek olan ve iki dünya şampiyonluğu bulunan Fernando Alonso, direksiyonun arkasına tekrar geçmeden önce aynı seviyeye gelmesi için daha yapacağı çok şey olduğunu dile getirdi. İspanyol sürücü, önümüzdeki sene yarışlara geri dönmeden önce Barcelona'daki Catalunya pistinde RS20'yi test etti.

Renault, F1'deki sezon boyunca konulan katı sınırlar sebebiyle kendilerine ayrılan çekim günlerinde 2005 ve 2006 yıllarında dünya şampiyonluğu yaşamış pilotunu test etmek için direksiyonun başına geçirdi. Ancak ünlü pilot, son yarışı 2018 yılında McLaren ile geçirmişti ve geçen bu süre zarfında öğrenmesi gereken şeyler olduğunu fark etti.

"Aracın performansı benden iyiydi"

İspanyol pilot, Instagram'daki canlı yayın sırasında yaşadığı hissin çok iyi olduğunu ancak araçtan henüz maksimumunu alamadığı için aracın kendisinden daha iyi performans sergilediğini dile getirdi. Alonso, Catalunya pistindeki sürüşü hakkında şunları söyledi:

"Formula 1 hızına geri dönmek kolay değil ancak her turda kendimi geliştiriyorum ve mühendislere geri dönüşler sağlamaya çalışıyorum. Ayrıca çekimlerimiz vardı ve sürüş sırasında beni takip eden kameralar, drone'lar bulunuyordu. Bugün baskı ve çalışmalar yoğundu. Her hafta sonu gördüğümüz gibi arabanın potansiyeli olduğunu düşünüyorum ancak geliştirilmesi gereken yerler var ve kısa sürede bunları tamamlamayı planlıyoruz."

Araç haricinde kendisiyle ilgili de konuşan Alonso, tekrardan şekle girmek zorunda olduğunu ve Formula 1 standartları için antrenman yapması gerektiğini dile getirdi. Alonso, bu antrenmanların özellikle boyun ve üst vücudu kapsadığını söyledi. 100 km'den sonra boynunun iyi olduğunu söyleyen sürücü, bir acı olup olmadığını yarın söyleyebileceğini ifade etti.

Verdiği arada kaçırdığı şeyler olduğunu da itiraf eden Fernando Alonso, tekrar alışması gerektiğini de söyledi. Kendilerinin yetenekli insanlara, harika sponsorlara ve dünya genelinde birçok hayrana sahip olduklarını da dile getiren İspanyol pilot, 2021'in iyi geçmesi için her şeye sahip olduklarını söyledi.