Maket otomobil firması Amalgam, Ferrari 296 GT3 için özel bir çalışma yaptı. 1:8 ölçekli maket, orijinal otomobille birebir eşleşiyor. Tabii bu özel maket, bazı otomobillerden çok daha pahalıya satılacak.

İtalyan lüks otomobil üreticisi Ferrari, haberlerimize daha çok piyasaya sürdüğü otomobillerle konu olur. Ancak bu kez, bambaşka bir mesele var. Amalgam şirket, ikonik modellerden Ferrari 296 GT3 üzerinde eşsiz bir çalışma yaptı. Ancak yapılan bu çalışma, araca özel bir modifikasyon değil.

Amalgam, otomobillerin maketleri üzerine çalışan bir firma. İşte yapılan çalışmalar, Ferrari 296 GT3'ün eşsiz bir maketinin oluşturulmasını sağladı. 1:8 ölçeğindeki maket, aracın orijinaliyle birebir. İç ve dış tasarımdaki tüm detaylar, makette kendini gösteriyor.

Ferrari 296 GT3'ün maketi böyle görünüyor:

Gerçek otomobile çok benzese de sadece 55,8 santimetre uzunluğunda olan bu maket, Ferrari'nin orijinal CAD çizimleri üzerine inşa edildi. Tasarımı için 3.000 saat boyunca uğraşılan maket, 300 saatte birleştirilebildi. Amalgam'ın bu maketi oluşturmak için özel döküm kalıplar kullandığını belirtelim.

Model otomobil üretmek çok kolay bir iş değil ve üreticiler, bazı detaylarla uğraşmak istemeyebiliyorlar. Ancak Amalgam, Ferrari 296 GT3 için tüm sınırları zorladı. Yukarıdaki görüntüde de görebileceğiniz üzere araç içi kayışlar ve üzeri butonlarla dolu direksiyon simidi bile eksiksiz bir şekilde modelde bulunuyor. Bu modeli 8 kat büyütürseniz gerçek bir süper otomobiliniz olur.

Ferrari 296 GT3 oldukça özel bir otomobil ve bu özel otomobilin maketi de en az gerçeği kadar özel. Bu bağlamda; Amalgam, bu modelden sadece 199 adet üreteceğini açıkladı. Üstelik firma, sipariş geçen her tüketici için özelleştirme imkânı da sunacak.

Tabii bu kadar özel bir model otomobile sahip olmak, pek de kolay değil. Amalgam'ın resmî internet sitesindeki bilgiye bu modele sahip olmak isteyenlerin, en az 18 bin 90 dolar (yaklaşık 530 bin TL) ödeme yapması gerekecek. Ürünün sayfasına ulaşmak isteyenler, buradaki bağlantıyı kullanabilirler.

Ferrari 296 GT3 modeli için hazırlanan video: