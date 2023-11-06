Ferrari patronu Benedetto Vigna, şirketle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Vigna'ya göre bugün bir Ferrari satın almak isteyen tüketici, aracını en erken 2026 yılında teslim alacak. Bunun nedeni, 2 yıllık siparişlerin şimdiden alınması.

İtalyan lüks otomobil devi Ferrari'den derin düşüncelere dalmanıza yol açacak bir açıklama geldi. 2021 yılından beri CEO'luk görevini sürdüren Benedetto Vigna, en zengin müşterilerin bile uzun bir süre Ferrari satın alamayacaklarını söyledi. Ferrari patronunun böyle bir açıklama yapmasının nedeni, fabrikaların tam güçte çalışıyor olması ve yüksek talep nedeniyle üretimin talebi karşılayamayacak oluşu.

Aslına bakacak olursak Ferrari patronu tarafından yapılan açıklama, çok da şaşırtıcı değil. Zira şirket, tarihinin en iyi dönemlerini yaşıyor. Kısa bir süre önce üçüncü çeyrek mali durum raporu paylaşan Ferrari, 2023'ün ilk dokuz ayında 10 bin 418 teslimat gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu teslimat sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 fazlaydı. İşte bu denli bir yoğunluğun içerisinde olan lüks otomobil üreticisi, müşterilerini bir süre bekletmek zorunda kalacak.

Bugün verilen siparişin 2026'dan önce teslim edilme olasılığı bulunmuyor!

Benedetto Vigna tarafından yapılan açıklamaya göre 2024 ve 2025 yılları için hazırladıkları üretim programı tamamen doldu. Yani bugün Ferrari'nin kapısını çalıp araba isteyen bir müşteri, en az 2 yıl süreyle bekleyecek. Ancak şunu belirtmekte fayda var ki 2026 yılı için programın ne durumda olduğu belli değil.

Ferrari patronu, şirkete olan ilginin hangi modeller için zirve yaptığına ilişkin bir şey söylemedi. Ancak şirketin geçtiğimiz yıl Purosangue isimli ilk SUV'unu tanıttığını göz ardı etmemek gerekiyor. Bununla birlikte, şirketin üçüncü çeyrek raporuna göre Ferrari'nin son üç aylık periyotta sattığı otomobillerin yüzde 51,3'ü hibrit modellerden oluşuyordu. Ferrari tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçen istatistik, şirketin yalnızca içten yanmalı modellerinin değil, hibrit modellerinin de büyük ilgi gördüğünün açık bir göstergesi.