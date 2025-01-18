Aşırı nadir bulunabilen bir Ferrari F40, İngiltere'de trafik kazasına karıştı. Plakası sayesinde piyasada tanıdığımız otomobil, kullanılamaz hâle gelmiş durumda. Neyse ki can kaybı yaşanmadı...

İtalyan lüks otomobil devi Ferrari'nin en özel modellerinden bir tanesi olarak kayıtlara geçen F40, İngiltere'de bir trafik kazasına karıştı. Kaza sonrası görüntüler, bu kadar nadir bulunan bir aracın artık kullanılamaz hâle geldiğini gözler önüne serdi.

Ferrari F40, sınırlı sayıda üretilen ve ikinci eli bile birkaç milyon dolara satın alınabilen bir otomobil. Hâl böyle olunca söz konusu trafik kazası, oldukça pahalıya patladı. Üstelik aracın plakası da bilindikti. Türk toplumu olarak yaşanan bu olayı nazar olarak da nitelendirebiliriz.

Kazaya karışın Ferrari F40'ın son hâli şöyle:

Instagram'a düşen bir videoda "F40 PRX" plakalı Ferrari F40'ın ıslak yolda normal hızla yol aldığını görüyoruz. Birkaç saniye sonra ise bir ara gazı sesi duyuluyor ve araç kontrolden çıkıyor. Aracı toparlayamayan sürücü, yol kenarındaki bir direğe çarparak ancak durabiliyor. Henüz konuyla ilgili detaylı bir bilgi yok ancak aracı süren kişinin bir servis çalışanı olabileceğinden süpheleniliyor. Zira aracın gerçek sahibi bu otomobili çok uzun zamandır kullanıyor ve F40'ında turbo gecikme teknolojisi olduğunu çok iyi biliyor. Bu teknoloji, turbonun birkaç saniye gecikme ile yüksek güç üretmesini sağlıyor.

Haberimizin başında bu F40'ın piyasada bilindik bir otomobil olduğunu söylemiştik. Detaylara inelim; 1999 ve 2006 yıllarında Gumball 3000 rallisinde yarışan otomobil, tüm Avrupa'yı dolaştı. Ayrıca Tayland ve ABD'de de uzun yol yaptı. Nürburgring pistinde de turlayan Ferrari F40, 2007 yılında büyük bir kazaya karıştı. İşte böyle bir geçmişe sahip olan otomobil, artık kullanılamayacak durumda görünüyor. Neyse ki olayda ağır bir yaralanma yaşanmadı.

Ferrari F40'ın yaşadığı kazayı aşağıdan izleyebilirsiniz: