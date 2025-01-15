Mike Burroughs isimli bir YouTuber, dünyanın en özel otomobillerinden Ferrari F40 için bir proje başlattı. Burroughs, proje kapsamında kendi Ferrari F40 modelini üretecek.

StanceWorks isimli bir YouTube kanalı için içerik üreten Mike Burroughs, eşi benzeri görülmemiş bir projeye imza attı. Şimdilik çok da büyük olmayan kanal, bu proje ile dünyanın dört bir yanında tanınır olmayı başaracak gibi görünüyor.

İtalyan lüks otomobil devi Ferrari'nin ikonik modellerinden bir tanesi F40'tır. Ferrari'nin 40. yılına özel olarak sınırlı sayıda üretilen F40, 1987 yılında gündeme bomba gibi düşmüştü. Her tasarım detayı ile özel olan otomobil, yüksek performansı ile de otomobil tutkunlarını mest etmeyi başarmıştı. İşte Mike Burroughs, kendi Ferrari F40'ını üretmek için kolları sıvamış durumda.

Orijinal gövde panelleri, V12 motor ve dahası

Mike Burroughs, gerçekten takdir edilesi bir proje üzerinde çalışıyor. Zira YouTuber, kendi Ferrari F40 modelini üretmek için bu otomobilin tasarım dosyaları üzerinden referans alıyor. Bu bağlamda; aracın orijinal şasisine ulaşamayacağı için kendi şasisini bile üreten Mike Burroughs, şasiyi daha iyi bir hâle getirmek için de çalışıyor.

Projedeki tek olay bu da değil. YouTuber, aracın mümkün mertebe orijinal olması için orijinal gövde paneli kullanıyor. Kaput altında ise Ferrari 812 Superfast'te bulunan 6.5 litrelik V12 motoru tercih eden Burroughs, bu motoru temin edebilmek için Almanya'ya gitti. Aracın her detayının ne kadar özel olduğunu buradan anlayabilirsiniz.

StanceWorks kanalında yayımlanan projeyi aşağıdan izleyebilirsiniz