Ferrari, özel sipariş üzerine ürettiği "KC23" isimli otomobilini tanıttı. Bir benzeri daha bulunmayan otomobil için ne kadar ödeme yapıldığı bilinmiyor.

İtalyan lüks otomobil üreticisi Ferrari, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Goodwood Hız Festivali kapsamında yepyeni bir otomobil tanıttı. "KC23" olarak isimlendirilen ve bir kişi için özel olarak üretilen otomobil, bugüne dek gördüğümüz hiçbir Ferrari'ye benzemiyor. Gelin hep birlikte Ferrari KC23'e yakından bakalım.

Ferrari KC23, aslında markanın 488 GT3 modelini baz alıyor. Tasarımcılar, bu otomobili Vision Gran Turismo ve 499P ile birleştirdiler. Yapılan çalışmalar sonucunda da Ferrari KC23 ortaya çıktı. İnce şerit LED aydınlatmalar, havalandırma delikleri, bodykit ve kelebek kapı gibi tasarım özellikleri, Ferrari KC23'ün öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Araçtaki her detay, ne kadar benzersiz olduğunu göstermeye yetiyor.

Karşınızda Ferrari KC23

Aracın sadece ön kısmı değil, arkası da benzersiz. Öyle ki tasarımcılar, bu modelde bagaj kapağını boydan boya kaplayan bir şerit LED tasarım tercih ettiler. Aracın arka kısmındaki spoiler ise istenildiği zaman çıkarılabilen bir yapıya sahip.

Aracın iç kısmı, minimalist tasarımlardan hoşlanan tüketicilere sinir krizi geçirtecek türden. Zira bu aracın iç kısmında saymakta zorlanacağınız kadar çok buton var. Bu butonlar, aracın kontrolü için kullanılıyor. Ferrari KC23'ün iç kısmı, Formula 1 araçlarından esinlenilerek oluşturuldu.

Ferrari, özel üretim otomobilin motoruyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Bu konuda tek bilinen, Ferrari KC23'te V8 motor bulunduğu. Aracın maksimum hızı, 0-100 km/s süresi gibi detaylar bilinmiyor. Öte yandan, kimliği açıklanmayan müşterinin bu araç için ne kadar ödediği de beilrsiz.

Ferrari KC23'ün Goodwood Hız Festivali'ndeki görüntüsü