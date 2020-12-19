Ferrari'nin Yeni Canavarı SF90 Spider, Sokakta Görüntülendi

İtalyan otomobil üreticisi Ferrari, geçtiğimiz ay yeni canavarı SF90 Spider'ın tanıtımını gerçekleştirmişti. 986 beygir gücüne sahip olan araç, bu sefer yollarda görüntülendi.

Ferrari, geçtiğimiz ay yeni SF90 Spider modelinin tanıtımını gerçekleştirmişti. 986 beygir gücüne sahip SF90 Spider, ayrıca İtalya merkezli otomobil üreticisinin ilk üstü açılabilir hibrit otomobili olmuştu.

Aracın tanıtımı bir ay kadar önce gerçekleştirilmiş olsa da Ferrari'nin yeni canavarı bu kez sokaklarda görüntülendi. Varryx isimli bir YouTube kanalı, Ferrari SF90 Spider'ın İtalya Maranello bölgesinde çekilen görüntülerini yayınladı.

Ferrari SF90 Spider, sokaklarda görüntülendi

Yukarıdan da izleyebileceğiniz yaklaşık 3 dakikalık videoda ilk olarak siyah bir Ferrari Portofino yer alıyor. Portofino hareket ettikten sonra Ferrari SF90 Spider, kameranın görüş alanındaki tek araç haline geliyor. Aracın üstünde taşıdığı altın sarısı renk, Giallo Montecarlo olarak adlandırılıyor.

Ferrari SF90 Spider, itme gücünü çift turbo 4,0 litre V8 motor ve bir grup elektrik motorundan alıyor. Bu motorların toplamı, dört tekerin tamamına 986 beygir gücü iletebiliyor. En yüksek 340 km/sa hıza ulaşabilen bu canarın 0'dan 100 km/sa hıza ulaşması ise sadece 2,5 saniye kadar sürüyor.

Ayrıca bu videoyu çeken kişi, daha sonra aynı noktada yeni Ferrari Portofino M modelini görüntülemeyi başarıyor. Dâhili içten yanmalı güç aktarım mekanizmasına sahip olan Portofino M, sahip olduğu 612 beygir gücüyle SF90 Spider'dan biraz daha 'güçsüz'.

Sizlere 1 ay kadar önce aktardığımız bir haberimizde SF90 Spider ile LaFerrari'nin hız karşılaştırmasından bahsetmiştik. Fiorano test pistinde gerçekleştirilen çalışmanın sonuçlarına göre Spider, LaFerrari'den 0,1 saniye daha hızlı.