Bristol'ün Amalgam Collection markası adı altında yıllardır ürettiği 1:18 ölçekli detaylı otomobiller arasında 1967 Ferrari 330 P4 Le Mans da dahil oldu. Modelin fiyatı ise oldukça yüksek.

Hayatta her şeyin olduğu gibi modellerin de farklı seviyeleri bulunur. Bazı modeller orijinalini sadece andırırken bazıları ise gerçeğinden kolay kolay ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. Bir de Amalgam Collection'ın yaptığı gibi modelden çok gerçeğinin görsel efektlerle küçültülmüşüne benzeyen modeller var.

1:18 ölçekli gerçekçi modeller konusunda uzmanlaşmış olan firma, şimdi tüm otomobilsever koleksiyoncuların rüyalarını süsleyecek bir parçayı duyurdu. Yeni model, 1967 Ferrari 300 P4 Le Mans'a ait.

Filmlere konu olan otomobil

2019 yılında vizyona giren Ford v Ferrari filmi, Amerikan otomobil devinin Le Mans yarışlarında dört yıl üst üste şampiyon olduğu dönemi ele alıyordu. O dönemlerde efsanevi GT40'ın en büyük rakibi bu otomobildi.

Ferrari o dönemde kazanan taraf olmayabilir ancak 330 P4'ler kesinlikle ikonik otomobiller arasında yer almayı başarmıştı. Ayrıca bu otomobillerin Ford'un arkasından ikinci ve üçüncü sırayı aldığını da hatırlatmakta fayda var.

Bu özel üretim otomobillerden yalnızca 100 adet üretilecek. Alışılageldiği üzere 1:18 ölçekli olan modellerin her biri oldukça detaylı. Bu modeller, Amalgam atölyesindeki sanatçılar tarafından el emeğiyle yapılıyor ve boyanıyor. Günümüzde aracın kalan tek hatasız örneğini dijital olarak tarayan sanatçılar daha küçük ölçekte aracın kopyalarını üretiyor.

Son derece pahalı bir model

Amalgam Ferrari 330 P4, kesinlikle ucuz bir model değil. Bu koleksiyonluk parçanın fiyat etiketi, ön siparişte 1358 dolar olarak açıklandı. Tabii bu parayı ödeyenlerin alacağı tek şey model değil. Bu parayı gözden çıkarabilen kişiler, orijinal otomobilin biriş çizgisini geçtiği anı gösteren Giclee baskıya da sahip olacak. Ayrıca model için koruma kılıfı, toz tutmayan stand gibi pek çok ek parça da modelin sahiplerine gidecek.

Dünyanın önemli bir kısmında modelciler daha şimdiden aracı beklemeye başlamış durumda. Yağ lekelerinden kanatlardaki çamurlara kadar her şeyiyle orjinaline uygun olarak yapılan modeller yakında yeni sahipleriyle buluşacak.