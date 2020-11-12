Ferrari SF90 Spider, İkonik LaFerrari’den Daha Hızlı

SF90 Stradale’den daha ağır bir otomobil olan Ferrari SF90 Spider, LaFerrari’den bile hızlı bir otomobil oldu. Aracın motoru tam 986 beygir güç üretme kapasitesine sahip.

Dünyanın en önemli lüks spor otomobil üreticilerinden biri de hiç şüphe yok ki İtalyan Ferrari. Firmanın yeni üstü açık modeli SF90 Stradale sürpriz olmasa da heyecan verici olduğu kesin. Yeni SF90 Spider, 986 beygirlik bir hibrit olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

SF90 için kullanılan platform aslında yabancı değil, daha önce de 458 için kullanılan platformun geliştirilmiş bir versiyonu. Haliyle Spider da eski 458 Spider’ın çatısı ile aynı çatıya sahip.

Daha ağır, daha hızlı

Ferrari’nin açıklamasına göre aracın çatısının açılması yalnızca 14 saniye sürüyor. Aracın boş depoyla ağırlığı ise 1670 kilogram. Araç, Stradale modeline kıyasla 100 kilo kadar daha ağır. Motor gücü ise bu ağırlık farkını fazlasıyla kapatıyor.

Orta motorlu bir süper otomobil için 1670 kilo biraz fazla olsa da sonuç olarak bir Ferrari’den bahsediyoruz. Aracın 770 beygirlik V8 motoruna, toplamda 217 beygir güç katan üç elektrikli motor eşlik ediyor. Bu motorlardan biri arka aks üzerinde yer alırken diğer ikisi ise ön tekerleklerde bulunuyor.

İtalyan devinin açıklamalarına göre Spider’ın 0’dan 100’e çıkması 2,5 saniyede gerçekleşecek. 0’dan 200’e ulaşması ise yalnızca 7 saniye alacak. Aracın en yüksek hızı ise saatte 340 kilometre olacak.

LaFerrari’den daha hızlı

Ferrari, Fiorano test pistinde yaptığı çalışmaların sonuçlarını da paylaşarak aracın hızı hakkında fikir sahibi olmamızı sağladı. Sonuçlara göre Spider, açılır tavanın getirdiği ek ağırlığa rağmen SF90’dan yalnızca yarım saniye daha yavaş. Bu da aracın tur zamanının 1:19.5 olduğunu gösteriyor. Yani LaFerrari’den 0,1 saniye de olsa daha hızlı.

Ferrari, SF90 Spider’ın bir de Assetto Fiorano paketini satışa sunacak. 20 kilo kadar daha hafif olan bu otomobilde ayrıca Michelin Pilot Sport Cup 2 R lastikler bulunacak. Otomobilin fiyatı henüz açıklanmasa da 550 bin dolardan fazla olacak.