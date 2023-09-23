Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak Fiat, Türk bayrağından ilham alan renklerle ve 100. yıl logosuyla donatılmış yeni Fiorino'yu satışa sundu.

Ülkemizde büyük bir kesim tarafından beğenilen ve tarihi çok eskilere dayanan Fiat, gerek Doblo ve Fiorino gibi ticari araçlarıyla, gerekse de Egea gibi aile araçlarıyla beğenileri üzerine topluyor.

Yakın zamanda ülkemizdeki Doblo üretimini durduran şirket, oldukça anlamlı bir Fiorino modeliyle karşımızda. Cumhuriyet’imizin 100. yılına özel olarak tasarlanan bu model, hem içinde hem de dışında oldukça anlamlı detaylar taşıyor. En başta rengine baktığımızda bile bunu görmek mümkün.

Zira bu Fiorino, Türk bayrağından esinlenerek renklendirilmiş.

Fiorino’un 100. Yıl Özel modelinde kırmızı ve beyaz renkler kullanılmış, bunun yanında da 100. yıl logosu arabanın hem içine hem de dışına yerleştirilmiş. Dışına baktığımızda çıtalar üzerinde ve arkada bunu görebilmek mümkün. Logonun altında “1923 - 2023” ibaresi yer alıyor ve sonsuzluk işareti de Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuzluğuna işaret ediyor.

İç kısımda ise ön cam üzerinde, el freninin yanında ve koltuklar üzerinde aynı logo görünüyor. Vites topuzunda, körüğünde ve koltuk dikişlerinde de kırmızı renge vurgu yapılmış.

Aracın bir diğer detayı ise stok sayısı. Zira bu araçtan, Cumhuriyet’in kuruluş yılına da atıf olarak 1923 adet üretilecek. Fiat’ın sitesine girdiğinizde diğer özelliklerini de görebiliyorsunuz.

Peki fiyatı ne kadar?

Fiorino Combi 1.3 Mjet 95 HP model: 690.900 TL’den başlıyor