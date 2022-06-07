Stellantis, Fiat Doblo üretimini İspanya'ya taşımaya karar verdi. Böylelikle gelecek yıllar itibarıyla Türkiye'de çok satan hafif ticari aracı 'ithal' olarak satışa sunulacak.. Peki bunun Türkiye'ye geri dönüşü nasıl olacak?

TOFAŞ'ın yıllardır Türkiye'de üretimini üstlendiği hafif ticari araç Fiat Doblo ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Fiat'ın çatı şirketi Stellantis, Doblo'nun yeni model üretimini Türkiye'den aldı. Hafif ticari, bundan sonra İspanya'da üretilecek. Üstelik üretim tamamen İspanya'ya kayacak. Yani yeni nesilde yerli Doblo bulmak mümkün olmayacak. Peki bu bizi nasıl etkileyecek?

Fiat Doblo, 2000'li yılların başından beri Türkiye'de üretiliyordu. Üstelik bu hafif ticari, hem Fiat hem de Türkiye için oldukça önemli bir yere sahip. Çünkü TOFAŞ'ın geçtiğimiz yıl ürettiği 229 bin aracın yaklaşık üçte birlik bölümü, yani 77 bin 520 adedi Doblo'ydu. Zaten şirketin üretimini yaptığı diğer modeller de Fiorino ve Egea...

Doblo üretiminin Türkiye'den çekilmesinin çok önemli iki sonucu olacak

Bu kararın Türkiye için iki önemli sonucu olması bekleniyor. Bunlardan bir tanesi, ithal bir otomobile dönüşecek olmasından dolayı Doblo fiyatının yükselecek olması. Çünkü ithal arabaların Türkiye'ye girişlerinde matrah nedeniyle ekstra vergi yükü doğuyor. Öte yandan; TOFAŞ'ın Türkiye'de ürettiği Doblo, başta Orta Doğu olmak üzere pek çok bölgeye ihraç ediliyor, bu da Türkiye'nin kasasına para sokuyordu. Üretimin İspanya'ya gitmesiyle bu durum da ortadan kalkmış olacak.