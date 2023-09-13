Fiat, Türkiye'de çok sevilen Egea modelinin "Limited" versiyonunu satışa sundu. Hem sedan hem de Cross'ta sunulan özel serinin özelliklerini ve fiyatlarını sizler için derledik.

Fiat, Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobil modellerinden olan Egea’nın yeni bir versiyonunu satışa sundu. Sedan ve Cross modelleri için sunulan yeni Egea versiyonu, “Limited” olarak isimlendiriliyor.

Fiat Egea Limited, Egea modelinin en üst versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Yeni özel seri, hem sedan hem de Cross tipteki modellere yenilikler getiriyor.

Karşınızda Fiat Egea Limited!

Sedan

Sedan gövde tipine baktığımızda 1792 mm genişlik, 4532 mm uzunluk görüyoruz. Fiat, bagaj kapasitesinin 520 litre olduğunu söylüyor. Otomobilin diğer Egea’lara göre daha şık bir görünümle gelmesi dikkatlerden kaçmıyor.

Egea Limited, gövde rengiyle kontrast oluşturan 17 inçlik bronz alaşım jantlarla birlikte geliyor. Ayrıca parlak siyah ayna kapakları, kapı kolları ve siyah ön tampon detaylarının da otomobilde yer aldığı görülebiliyor.

Bunlara ek olarak Limited versiyonu olduğunu gösteren bir “Limited” logosu aracın kapısına eklenmiş. Full LED ön farları da araçta görüyoruz.

İç tarafa baktığımızda kahverengi eco-leather iç tasarımla karşılaşıyoruz. Deri kaplı ön konsol, Limited’a özel kahverengi koltuklar ve kapı panelleri bizi karşılıyor. Bunun dışında Egea’da alıştığımız 10 inçlik bilgi-eğlence ekranı da iç tarafta bulunuyor. İç kısım Cross gövde tipinde de böyle. Son olarak şerit takip asistanı, akıllı hız asistanı, yorgunluk uyarı asistanı gibi özellikler Limited versiyonda yer alıyor. Kablosuz Apple CarPlay ve kablosuz Android Auto’yu eklemeden geçmeyelim.

Fiat Egea Sedan Limited fiyatları

Versiyon Yakıt Fiyat (Kampanyalı) 1.4 Fire 95 HP (Manuel) Benzin 879.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT (Otomatik) Dizel 1.172.900 TL 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT (Otomatik) Elektrik-Benzin 1.284.900 TL

Cross

Cross’a baktığımızda ise yeni orman yeşili dış renk seçeneğinin eklendiğini görüyoruz. 1818 mm genişliğe 4386 mm uzunluğa sahip araç, 440 litre bagaj kapasitesiyle geliyor.

Dış tasarımda yine Limited’a özel bölümleri görebiliyoruz. Ön ızgaradaki turuncu detay, çizgi tasarım tavan rayları bunlara örnek. Fiat, Cross gövde tipindeki Limited versiyonun siyah ve turuncuyu bir araya getiren 17 inç çizgi alaşım jantlara sahip olduğunu belirtiyor. Sedandaki gibi kapıdaki Limited logosu bu modelde de var.

Fiat Egea Cross Limited fiyatları