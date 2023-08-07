Fiat CEO'su Olivier Francois, en ucuz elektrikli otomobil Dacia Spring'e rakip olacak yeni bir otomobilin önümüzdeki yıl tanıtılacağını açıkladı.

Elektrikli otomobiller artık üst segmentlerden çıkarak daha alt segmentlerde de yer almaya başladı. Ülkemizde dahi en ucuz sıfır otomobil fiyatlarına fazlasıyla yakın elektrikli otomobiller satın alınabilir oldu.

Bu durum elektrikli otomobillerin yollardaki sayısı artırıp ve Türkiye’nin 2053’e kadar 0 emisyon hedefine yaklaşmasını sağlarken, bu hedefe katkı sağlayacak bir haber daha geldi. Fiat, Türkiye’deki en ucuz elektrikli otomobile rakip olacak yeni bir otomobil piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Dacia’ya rakip olacak, Panda’nın izlerini taşıyacak:

Dacia Spring

Motor1 tarafından paylaşılan bilgilere göre Fiat’ın çatı şirketi Stellantis, Dacia Spring’e hem fiyat hem performans açısından rakip olacak bir aracı tanıtmaya hazırlanıyor. Bu araç, tıpkı Dacia Spring gibi bir şehir aracı olacak ve Fiat Panda’nın minimalist tasarımının izlerini taşıyacak.

Fiat CEO’su Olivier Francois, yeni model için de ilk hedeflenen tarihi paylaştı. Buna göre otomobil, önümüzdeki yılın (2024) temmuz ayında tanıtılacak. Modelin ülkemizde de piyasaya sürülmesi beklenebilir.

Üstelik yakın dönemde Dacia Spring’e rakip olacak tek araç Fiat’ın söz konusu aracı da olmayacak. Fransız marka Citroën de e-C3 adlı yeni bir şehir aracını piyasaya sürecek. Aynı zamanda bir diğer Fransız marka Renault da “Renault 5”i yakında çıkarmaya hazırlanıyor.

Bu yeni araçların her biri, uygun fiyatlı bandında yer almak üzere Avrupa’da 25 bin euro altında fiyatlandırılacak.

Renault 5 konsepti daha önce paylaşılmıştı: