Fiat, 37 yıl boyunca ürettiği Uno modeline artık veda ediyor. Şirket, sınırlı sayıda üretilecek son bir modelin ardından yeni bir Uno modeli üretmeyeceğini açıkladı. Son modelse "Elveda Ciao" ismiyle piyasaya sürülecek.

Otomobil dünyası, değişen tercihler ve müşteri taleplerinin ardından yavaş yavaş pek çok efsane otomobiline veda ediyor. Bazı şirketler bu vedayı yenilenmiş retro arabalarla gerçekleştirirken bazılarıysa doğrudan piyasadan çekilme kararı alıyor. Bu yönde bir karar, son olarak İtalyan otomobil üreticisi Fiat tarafından verildi.

Fiat, özellikle 90’lı yıllarda Türkiye’de ilgi odağı olan, bir zamanların öğrenci arabası olarak görülen 37 yıllık Uno modelinin üretimini durduracağını açıkladı. Bugüne kadar Brezilya pazarında üretilen model, vedasınıysa ‘Uno Ciao (Elveda Uno)’ ismiyle yalnızca 250 adetle sınırladığı yeni bir otomobil modeliyle yapacak.

İşte son kez göreceğimiz Uno modeli

Fiat Uno’ya veda niteliğinde lan Fiat Uno Ciao, gri renkte gelecek ve üzerinde “Bir Efsanenin Hikâyesi” yazan çıkartmalara yer verecek. Sınırlı üretimiyle koleksiyon niteliği taşıyacak modelin piyasaya sürülen her bir aracı, 1’den 250’ye kadar numaralandırılacak. Araç, yalnızca Brezilya’da üretilecek ve 14 bin dolar (yaklaşık 154 bin TL) civarında bir fiyattan satılacak.

Sınırlı sayıda üretilecek olan Fiat Uno Ciao, 75 beygir ve 93 Nm tork üreten 1,0 litrelik dört silindirli FireFly Evo motorla gelecek. Aracın diğer donanımları da oldukça basit düzeyde olacak. Klima, güç yardımlı direksiyon, LCD ekran, kolçak, USB ve Bluetooth destekli ses sistemi, çift airbag, ABS ve EBD gibi özellikler araçla birlikte gelecek.

Uzunca bir süredir Brezilya’da üretilen ve satılan Uno, bu modelin ardından otomobil dünyasına veda edecek.