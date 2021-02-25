Resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yayınlayan FIBA, Twitch ile iş birliği gerçekleştiren ilk uluslararası federasyon olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamaya göre FIBA, Twitch üzerinden yılda 600 saat basketbol maçı yayınlayacak.

2020’nin başından bu yana etkisini devam ettiren koronavirüs salgını, tüm dünyayı evlerine kapanmaya zorlamıştı. İnsanların evlerine kapanmasıyla birlikte internet kullanımında rekor bir artış yaşanmış ve dijital yayın platformlarının öne çıktığı bir yıl geçirmiştik. İnternet kullanımının artmasıyla birlikte insanların yeni eğlence araçlarına yöneldiğinin farkında olan FIBA, pek çok kişiyi memnun edecek bir duyuru gerçekleştirdi.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), dünyanın en popüler çevrimiçi canlı yayın platformlarından Twitch ile iş birliği gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu anlaşma kapsamında Twitch’te canlı yayınlara başlayan ilk uluslararası federasyon olan FIBA, Kadınlar Avrupa Ligi ve 3×3 basketbol maçları dahil pek çok organizasyonun Twitch’te yayınlanacağını belirtti.

FIBA, Twitch üzerinden yılda 600 saat basketbol maçı yayınlayacak

FIBA, Twitch üzerinden yalnızca büyük organizasyonları değil, gençler kategorisindeki bazı turnuvaları da canlı yayınlayacak. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada FIBA’nın Twitch kanalı üzerinden yılda yaklaşık 600 saat canlı basketbol maçı yayınlanacağı aktarıldı.

Twitch ile gerçekleştirdikleri iş birliği hakkında memnuniyetini aktaran FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, konuyla ilgili olarak “Basketbolu interaktif bir şekilde daha fazla taraftara sunacak ve ailemizi genişletme hedefimizi güçlendireceğiz” şeklinde konuştu. FIBA, resmi internet sitesinden yayınlamış olduğu açıklamada canlı yayınların 2021 ilkbahar aylarında başlayacağını duyurdu.