Fidelity Investments, Ağustos ayında yaşanan veri ihlali sonucu 77.000 müşterisinin kişisel bilgilerinin ifşa olduğunu duyurdu.

Dünyanın önde gelen varlık yöneticilerinden biri olan Fidelity Investments, Ağustos ayında yaşanan bir veri ihlali sonucu 77.000 müşterisinin kişisel bilgilerinin ifşa olduğunu açıkladı.

Fidelity Investments, Maine eyaletinin başsavcısına gönderdiği bildiride, ismi açıklanmayan bir üçüncü tarafın 17-19 Ağustos tarihleri arasında, iki yeni müşteri hesabı kullanarak sistemlerine erişim sağladığını belirtti.

Ağustos'ta gerçekleşen ihlal, 77.099 müşteriyi olumsuz etkiledi

Fidelity, bu durumu 19 Ağustos’ta fark ederek hemen gerekli önlemleri aldığını duyurdu. Şirket, ihlalin müşteri hesaplarına veya fonlarına erişimi içermediğini vurguladı. Ancak, 77.099 müşterinin etkilendiği bu olayda hangi tür kişisel verilerin tehlikeye girdiği hakkında henüz net bir bilgi verilmedi.

Fidelity'nin yaşadığı bu veri ihlali, müşterilerin kişisel verilerinin güvenliği açısından ciddi bir endişe kaynağı oldu. Şirket, 51 milyondan fazla bireysel yatırımcıya hizmet verirken yaşanan bu olayın olası etkilerini değerlendirmeye devam ediyor.