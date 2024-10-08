ABD'de mahkeme, iflas eden ve yatırımcılarına milyarlarca dolar zarar ettiren kripto borsası FTX'in geri ödeme planını onayladı. Yatırımcılara, %19 faizle paraları geri ödenecek.

Dünyanın en büyük borsalarından biri olan FTX, 2022 yılında likidite sorunu gibi nedenlerden dolayı çöktü ve iflas etti. Kripto para tarihine leke olarak geçen bu olayın ardından yatırımcılar 11 milyar doları civarı para kaybetmişti. Borsanın CEO’su Sam Bankman-Fried ise 7 ayrı dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Batık borsanın bir süredir yeniden yapılanma planı vardı. Hatta birkaç ay önce gelen açıklamalarda yatırımcıların hepsine geri ödeme yapılacağı duyurulmuştu. Bu konuda yeni bir gelişme yaşandı.

%19 faizle geri ödeme yapılacak

ABD’nin Delaware eyaletinden iflas konusuna bakan bir yargıç, FTX’in yeniden organize olma planlarına onay verdi. Şirket, 14,7 ila 16,5 milyar dolar değerinde varlık topladığını ve bunları yatırımcılara dağıtılacağını ifade etti. Yatırımcılara faizli geri ödeme yapılacağı da aktarılmış. Buna göre parasını kaybeden FTX yatırımcılarından %98’i civarı, %19’luk faizle geri ödeme alabilecekler.

Şirket, 11,2 milyar dolar civarında borcu olsa da 16,5 milyar dolar değerinde varlık toplamayı başarabilmiş. FTX, Bankman-Fried’in bir diğer şirketi Alameda Research ile birlikte bu parayı yatırımlarını satarak toplayabilmiş. Şirketin, yapay zekâ devi Anthropic gibi firmalarda yatırımı vardı. Gelen bilgilere göre bu yıl Anthropic yatırımlarının çoğunu 900 milyon dolara satmış.

FTX’in çöküşünden bu yana Bitcoin’in (BTC) değeri %260 civarında artmıştı. Yani burada yatırımı olup onu kaybedenler hâlâ büyük zararda. Ancak paralarını faizli bir şekilde geri alabilmenin onları kesinlikle mutlu edeceğini söyleyebiliriz.