FIFA 20, İngiltere’de Kaybettiği Tahtını Tekrar Kazandı

Switch platformunda İngiltere listelerinin bir numarası olan FIFA 20'nin satış oranları geçtiğimiz günlerde bir hayli düşmüştü. Ünlü oyun firması EA, FIFA 20'nin birinciliğine gölge düşürmemek adına fiyatları geri çekti ve beklenen oldu. FIFA 20, kaybettiği tahtını tekrar kazandı.

Geçtiğimiz haftalardaki büyük düşüşe rağmen oyun üreticisi EA’nın sahibi olduğu FIFA 20 İngiltere’de tekrar ilk sıraya yükseldi. GamesIndustry’nin açıklamasına göre oyun satışları, son zamanlarda meydana gelen fiyat düşüşü nedeniyle haftada %55 arttı. Ring Fit Adventure oyunun Switch'te ikinci sırada yer almasıysa ilginç bulundu. Açıklanan listedeki satışlar; stok ve pazarlamadaki artış sayesinde haftada %1.160 oranında arttı.

Listeye bu hafta yeni giren oyunsa altıncı sırada kendine yer bulan Clubhouse Games 51 Worldwide Classics oldu. Listede göze çarpan bir diğer hareketlilikse geçen hafta satışları %87 oranında düşen Xenoblade Chronicles: Definitive Edition’ın doğrudan 28. sıraya gerilemesi. İlk ondaki diğer büyük isimler arasında; sekizinci sırada The Last of Us Remastered ve onuncu sırada Marvel’s Spider-Man yer alıyor. Bunun nedeni, her iki oyunun satışlarının haftada %30'dan fazla artmasına neden olan ‘Days of Play' ismi verilen indirim günleri.

Son güncellemelerle Switch’te ilk 10:

FIFA 20

Ring Fit Adventure

Animal Crossing: New Horizons

Call of Duty: Modern Warfare

Grand Theft Auto 5

Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics

Mario Kart 8: Deluxe

The Last of Us: Remastered

Star Wars Jedi: Fallen Order

Marvel’s Spider-Man

Geçtiğimiz sene piyasaya sürülen Outer Worlds, binlerce kişiyi kendine hayran bırakmıştı. Başarılı RPG oyunu, henüz tüm platformlarda çıkışını yapmamış olduğu hâlde iki buçuk milyonun üstünde satış yapmayı başardı. Geçtiğimiz haftalarda oyunun Switch platformuna da geleceği duyurulmuş, oyuncularla oyun içi görseller paylaşılmıştı. Outer Worlds, bu hafta Switch’te kullanıma açıldı ancak merakla beklenen oyun listelerde kendine şimdilik otuzuncu sırada yer bulabildi.