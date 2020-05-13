FIFA 20, PS4'teki EA Access Üyelerine Ücretsiz Oldu

Electronic Arts, dijital abonelik hizmeti EA Access üyelerinin artık hiçbir ek ücret ödemeden FIFA 20’ye erişebileceklerini açıkladı. Müjdeli haber, Amerikalı şirketin hem FIFA 21 hem de Madden NFL 21'i bu yıl hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5 için piyasaya süreceğini doğrulamasından hemen sonra geldi.

Dünyanın en büyük video oyun yayıncılarından Electronic Arts, amiral gemisi yapımlarından FIFA 20 hakkında sevindiren bir duyuru yaptı. Amerikalı şirket, oyun mağazası EA Access abonelerinin bugünden itibaren fenomen futbol oyununun son sürümüne ücretsiz bir şekilde ulaşabileceklerini açıkladı.

EA Access’in resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan duyurunun ardından pek çok kullanıcı FIFA 20’yi indirmek için platforma akın etti. Kullanıcılar ayda 4,99 dolar veya yılda 29,99 dolar ödeyerek, EA Access’in kütüphanesinde yer alan ücretli/ücretsiz tüm içeriklere erişebiliyorlar.

Kullanıcılar, aylık 4,99 dolar ödeyerek EA Access’teki tüm oyunlardan faydalanabiliyorlar

FIFA 20 dışında Anthem, Madden NFL 20, Star Wars Battlefront 2 ve Battlefield V gibi yüksek profilli pek çok oyun, EA Access abonelerine ücretsiz olarak sunuluyor. Platform ayrıca A Ori Out, Fe, Unravel ve Sea of ​​Solitude gibi çok sayıda indie oyuna ücretsiz erişim imkanı sağlıyor.

Xbox One ve PlayStation 4 platformları için abonelik tabanlı bir video oyun hizmeti olan EA Access, abonelerine kütüphanede yer almayan diğer oyunlar ve DLC gibi EA etiketi taşıyan dijital ürünlerinde yüzde 10 indirim kazandırıyor. Daha da iyisi, EA Access gelecek yeni oyunlar için ücretsiz 10 saatlik denemeler sunuyor. Kullanıcılar oyunu satın aldıkları takdirde, deneme sürümünde kaydettikleri ilerlemeyi tam sürüme aktarabiliyorlar.

Bundan sonra PS4'teki EA Access aboneleri, FIFA 20'yi ücretsiz indirebilecek

31 Mart 2020'de sona eren birinci çeyrek ve tam yıl için mali sonuçlarını geçtiğimiz hafta açıklayan Electronic Arts, 2019’da dijital platformları üzerinden yaptığı satışların, bir önceki yıla göre yüzde 9 artışla 4 milyar dolara yükseldiğini bildirmişti. Bu gelir, şirketin geçtiğimiz yılki toplam satış hacminin yüzde 78’ini temsil ediyor.