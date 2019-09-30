FIFA 20, İçler Acısı Bir Kullanıcı Deneyim Puanı Aldı

FIFA 20, 27 Eylül’de oyunu bekleyenlere sunuldu. Eleştirmenler tarafından olumlu şekilde değerlendirilen oyun, kullanıcılar tarafındansa taşa tutuldu. Oyuncular; kötü kariyer modu, dengesiz EA sunucuları ve gerçekçi olmayan düzenlemelerden şikâyet ediyorlar.

FIFA 20, bilindiği üzere 27 Eylül’de oyuncuların beğenisine sunuldu. Eleştirmenler tarafından tam not alan oyun, kullanıcıların sınavından geçememiş gibi görünüyor. Oyunu oynayan oyuncular, Metacritic gibi inceleme sitelerinde FIFA 20’yi eleştiri yağmuruna tuttular. Oyunun PS4 için kullanıcı puan 10 üzerinden 1,3 civarında kaldı.

Kullanıcılar; oyunun kariyer modunu, fikstür eşleştirmesini ve tasarım seçeneklerini beğenmediklerini söylüyorlar. Oyunun yayıncısı EA, oyunculardan gelen eleştirileri dikkate alarak kariyer modu, FIFA Ultimate Team modu ve genel oynanışta düzenlemeler yapılacağını açıkladı.

Hatalar, yakın zamanda yayınlanacak düzeltmelerle giderilecek:

FIFA 20’nin yapay zekâ işleyişinin bir eşleşme sorunu nedeni ile takımların kadrolarında da sorunlar yaşanıyor. Yapay zekâ, bazı takımların asıl kadrosu yerine yedek kadrosuyla sahaya çıkmasına neden oluyor. Bu da takımların hızlı bir şekilde ligden düşmesine neden oluyor. EA, bu soruna dair bir çözüm aradıklarını açıkladı. Yapım şirketinden yapılan açıklama, bu sorunun oyunun başka alanlarını etkilemediği yönünde.

FIFA 20’yi deneyen oyuncuların bir başka eleştirisi ise düzgün işlemeyen fikstür seçimleriyle ilgili. Oyunun kariyer modunda fikstür ile ilgili sorunlar göze çarpıyor. Geliştiricilere göre bu sorun, oyunun gelişim döngüsünün sonlarına doğru “gerçek fikstür takviminin” eklenmesi ile çözülecek. Fikstürün yanında beceri puanlarının doğru şekilde kaydedilmemesi, zayıf savunma hamleleri ve oyuncuların gelişmesi gibi düzeltmeler de geliştiriciler tarafından ele alınıyor.

FIFA 20’nin bu hatalar ile oyunculardan daha yüksek puan alması çok zor görünüyor. EA’nın üzerinde çalıştığı hataların yakında çözülmesi bekleniyor ancak oyuncuların deneyimleri artıkça oyunda başka hatalar da ortaya çıkabilir.