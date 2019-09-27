FIFA 20 Volta, Yeni Yetenek Hareketleri Sunuyor

FIFA’nın yeni oyunuyla birlikte gelen sokak futbolu modu Volta, yepyeni hareketler yapmanıza olanak veriyor. Küçük takımlarla hızlı tempolu geçen maçınızda rakiplerinizi gafil avlamanız için gerekli hareketleri nasıl yapabileceğinizi bu yazımızda bulabilirsiniz.

FIFA 20, yeni bir oyun modunu bizlere sundu: Volta. Elbette sokak futbolu, sahada oynanan futboldan çok farklı bir deneyim olduğu için yeni yetenek grupları da Volta oyun modu ile birlikte ortaya çıktı.

Bu zamana kadar FIFA’nın Ultimate Team veya kariyer modunda ustalaştığınız hareketler, Volta ile birlikte biraz daha farklı bir hâl alıyor. Yeni oyun moduyla birlikte gelen hareketler, yeni kontrol şemaları da sunuyor. FIFA 20’nin Volta modunda rakiplerinizi alt edebilmek için yeni kontrol şemalarına alışmanız gerekiyor.

Biraz daha karmaşık ancak yine de basit ve etkili:

FIFA Street 1 ve FIFA Street 2 oyunlarında, üçgen tuşuna basarak karşınızdaki rakibi alt edebiliyordunuz ancak Volta’da işler biraz daha karışık hâle geliyor. Yine de Volta, rakiplerinizi çok da zor olmayan bir şekilde alt edebilmenize izin veriyor.

Volta modunda oynarken basit hareketlerle rakibinizi geçmek istiyorsanız sol ve sağ triggerlara basılı tutup yön analoğunuzu rakibinize doğru yöneltmeniz gerekiyor (PlayStation için L2+R2+Sol Analog). Bundan sonra oyuncunuz, yetenek yıldızına bağlı olarak çeşitli hareketlerle karşınızdaki rakibi geçiyor. Elbette yetenek yıldızı ne kadar fazla olursa yıldızla aynı güzellikte bir hareket yapıyor ve rakibini geçme şansı o kadar yüksek oluyor. Bunun yanı sıra R3 tuşuna basarak topu sektirebilirsiniz ve topu size doğru gelen rakibinizin arkasına aşırtarak onu gafil avlayabilirsiniz.

Kale önüne geldiğinizde ise L1 ve R1 tuşlarına aynı anda basarak şut atmanız, kalecinin bacaklarının arasından gol atma şansınızı yüksek oranda artırır. Bunun yanı sıra yüksek ve uzun paslarla doğru takım arkadaşınızı bulursanız güzel bir voleyle topu ağlara gönderebilirsiniz.