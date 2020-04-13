FIFA 2020'nin Tuhaf Gol Sevinci Hatası (Video)

Gün geçmiyor ki FIFA 2020, komik bir hata ile gündeme gelmesin. EA Sports'un fenomen futbol serisinin en yeni halkası, bu kez de ‘hayalet gol’ sorunu ile karşımıza çıktı. Reddit platformunda paylaşılan videolarda, futbolcuların top ağalarla buluşmadığı halde sevindikleri görülüyor.

Geçtiğimiz yılın eylül ayında piyasaya çıkan FIFA 2020, selefine kıyasla çok daha fazla oyun için mod ve içeriğe ev sahipliği yapıyor. Bu anlamda oyunculara doygun bir futbol deneyimi yaşatan yapım, ne var ki komik hatalarıyla da bir türlü gündemden düşmüyor.

Geçtiğimiz haftalarda yaptığımız haberde, Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius'un maç kadrosunda yer almamasına rağmen sahada görünmesine neden olan bir hatayı sizlerle paylaşmıştık. FIFA 2020’de karşılaştığımız her bug ve kusurun ardından, “bundan daha garibi de olmaz” desek de EA Sports bizi şaşırtmaya devam ediyor.

FIFA 2020'deki komik hatalara bir yenisi daha eklendi: Hayalet gol

Ultimate Team’de ortaya çıkan yeni bir hata, futbolcuların top ağlara gitmediği halde sevinmelerine neden oluyor. Bir Reddit kullanıcısının paylaştığı videoda, ceza sahası içinde topla buluşan futbolcunun, önündeki rakibine çalım attıktan sonra kalecinin sağına yerden sert bir şekilde şut çektiğini görüyoruz.

Top direği yalayarak dışarı çıkmasına rağmen, şutu çeken futbolcu ve takım arkadaşları, gol olmuşçasına seviniyorlar. Dahası, karşı takımdaki futbolcular da gol yediklerini düşünerek üzülüyorlar. Ayrıca sahadaki hakemler de golün nizami olduğu görüşünde. Yani anlayacağınız topun kendisi dışında herkes, bu şutun ağlarla buluştuğundan emin.

FIFA 2020'deki hata, futbolcuların top dışarı gitmesine rağmen gol sevinci yaşamalarına neden oluyor

Öte yandan bazı Reddit kullanıcıları, topun gerçekten çizgiyi geçtiğini ve bunun sadece görsel bir sorun olduğunu düşünüyor. Bazı kullanıcılar ise daha önce Kariyer Modu’nda da benzer bir hata ile karşılaştıklarını söylüyor.

Söz konusu aksaklık, Ultimate Team müsabakalarını açıkça etkileyecek bir hata olsa da, sorunun FIFA 20'de ne kadar yaygın olduğu şimdilik belirsiz. Fakat EA Sports’un, oyuncular arasında çıkabilecek potansiyel bir kargaşayı önlemek için bir an önce harekete geçmesi gerekiyor. Aksi takdirde bu hata, büyük anlaşmazlıklara sebebiyet verebilir.

FIFA 20'deki hayalet gol hatasının videosu