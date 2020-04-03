Bir YouTuber 24 Saat Boyunca FIFA 20 Paketi Açtı

Bir YouTuber, FIFA 20'ye bütün gününü harcayarak tek seferde 3.000'den fazla kart paketi açtı. 24 saatin sonunda milyonlarca FIFA Jetonu harcamış olan YouTuber, sonuçların çok da kötü olmadığını söyledi.

YouTuber ChrisMD ve kuzeni Ollie, yayınladıkları son videoda 25.305.000 FIFA jetonuna eşdeğer olan 500.000'in üzerinde FIFA puanı harcadı. ChrisMD, 24 saat içinde binlerce kart paketi açarak 4.85 milyon abonesi olan kanalda gerçek bir meydan okuma sergiledi.

PlayStation 4'ün önünde yorucu bir gün geçiren ikili, açtıkları kartlardan oyuncu satışlarıyla toplamda 11,312,807 FIFA jetonu elde etti. ChrisMD, paket açılımı boyunda Xbox'ta 1.4 milyon, PS4'te 1.6 milyon FIFA jetonu değerinde olan Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo da dahil olmak üzere bazı ultra iyi FIFA kartları açtı.

Paket açılımında Cristiano Ronaldo'nun yanı sıra 85 reytingli İkon Pep Guardiola, 91 reytingli kaleci Jan Oblak ve Liverpool'un stoperi Virgil van Dijk'i de elde etmeyi başaran Chris, sonuçları çok da kötü bulmadığını belirterek toplam 13.992.193 jeton kaybettiğini belirtti.

ChrisMD sonuçları paylaştığı videoda paket açılımını, "Bunun kulağa aptalca geldiğini biliyorum. Ama daha önce paket açılışlarında 50.000.000 kayıp yaşadım. Aslında bu yılkinin çok da kötü olduğunu düşünmüyorum. Sanırım bu seferki daha makul!" şeklinde yorumladı. YouTuber sonuç olarak 40 walkout , 34 inform, 1 ikon ve 8 ones to watch kartı açtığını ortaya koydu.

YouTuber'ın 24 saat boyunca FIFA 20 kart paketi açtığı video