FIFA Oyuncusu, 5. Ligi İzlemek İçin 10 Bin Kilometre Uçtu

Japon FIFA oyuncusu Akito Aoki, geçen hafta en sevdiği takımın maçını yerinde izlemek için Japonya'dan İngiltere'ye kadar uçtu. Genç futbol tutkunun uğruna neredeyse 10 bin kilometre yol kat ettiği takımı görünce, Aoki’yi bir kez daha takdir edeceksiniz.

Bugüne kadar FIFA aşıklarının yaptıkları birbirinden ilginç şeylere tanıklık ettik. Popüler futbol oyununa büyük bir tutkuyla bağlı olan Akito Aoki isimli bir Japon ise bu ilginçliklere yeni bir boyut kazandırdı. Aoki, en sevdiği takımın maçını yerinde izlemek için geçen hafta Japonya'dan İngiltere'ye uçtu.

Bu takımın, Premier Lig'den veya İngiltere ikinci ligi Championship’ten bir kulüp olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat Aoki, aslında şu anda İngiltere'nin beşinci liginde mücadele eden Stockport County’i izlemek için trübündeydi.

Bu ilginç macerası ile ilgili BBC’ye konuşan Aoki, video oyunlarını sevdiğini ve Stockport County ile tanıştıktan sonra İngiliz takımını desteklemeye karar verdiğini söyledi. “Onları yaklaşık sekiz ila dokuz yıldır destekliyorum ancak onları ilk kez Edgeley Park'ta izleme şansına sahip oldum” diyen Japon FIFA oyuncusu, “Çok eğlenceliydi ve bir hafta boyunca Stockport'ta kalmak harikaydı” ifadelerini kullandı.

Gönül verdiği takımı statta desteklemek için 10 bin kilometreye yakın yol kat eden Aoki, Stockport County takımında top koşturan bazı futbolcularla dahi tanıştığını belirtti. FIFA'nın menajerlik modunda Stockport’u Premier Lig’e çıkarmak için mücadele veren Japon oyuncu, oyunda başlayan bu tutkusunun gerçek bir sevgiye dönüştüğünü söylüyor.