Bir YouTuber, FUT 20 Paketlerine Yaklaşık 50 Bin TL Harcadı

FIFA oyuncuları, Ultimate Team paketlerine para harcama konusunda bazen abartıya kaçabiliyorlar. ChrisMD adlı bir YouTuber, FIFA 20 Ultimate Team'de Yılın Takımı kartlarına yaklaşık 50 bin TL yatırdı.

Her yıl dünyanın dört bir yanındaki FIFA oyuncuları, dünya futbolundaki en iyi oyuncuları elde etmek için Ultimate Team paketlerine tonla para harcıyorlar. Çoğu zaman hayal kırıklığına uğrasalar da Lionel Messi veya Cristiano Ronaldo gibi yıldızları çıkarttıkları o büyülü anlar, harcanan paraları unutturuyor.

ChrisMD adlı bir YouTuber, paylaştığı son videosunda Yılın Takımı promosyonu için 6.614 sterlin (yaklaşık 50 bin TL) değerinde paket açtı. YouTuber sadece ikinci paketinde Alisson Becker'ın 97 puanlı Yılın Takımı kartını almayı başarıyor. Şansı yaver giden YouTuber, kısa süre sonra en nadir İKON kartlarından biri olan 89 reytingli Kaka'yı alıyor. Oyuna para harcayamayan oyuncuların rekabette zorlanmasına şaşırmamalı.

Bunların yanı sıra YouTuber, 98 reytingli bir Kylian Mbappe kartı da almayı başarıyor. Bu, oyundaki en iyi kartlardan biri ve 5.000.000 jeton değerinde. Binlerce sterlin harcamasının ardından 94 reytingli Frenkie de Jong, 89 reytingli Michael Ballack, 90 reytingli Kenny Dalglish, 96 reytingli Matthijs de Ligt ve 94 reytingli Andrew Robertson kartlarını da elde ediyor.

Mikro ödeme sisteminin oyunlarda yaygınlaşmasının ardından oyuncular oldukça düşük oranlarda bulunan nadir öğeleri almak için yüklü miktarda paralar harcıyor. ChrisMD, yaklaşık 50 bin TL değerindeki paket açılımının ardından pek de mutlu görünmüyor.

50 Bin TL değerindeki FUT paketi açılımı: