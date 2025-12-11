Tümü Webekno
Figma, Photoshop Rakibi Yapay Zekâ Görsel Düzenleme Araçlarını Duyurdu (Aradığınız Tüm Araçlar Artık Tek Yerde)

En çok kullanılan tasarım platformlarından Figma, birçok farklı görsel düzenleme uygulamalarında kullanılan özellikleri kendi platformu altında bir araya getiriyor.

Figma, Photoshop Rakibi Yapay Zekâ Görsel Düzenleme Araçlarını Duyurdu (Aradığınız Tüm Araçlar Artık Tek Yerde)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Tasarım platformu Figma, bugün yapay zekâ destekli yeni görüntü düzenleme araçlarını duyurdu. Artık tasarımcılar, bir görseldeki nesneleri herhangi bir araçla uğraşmadan seçip silebilecek, tek bir objeyi izole ederek taşıyabilecek ve görselleri ihtiyaç duydukları formatlara göre genişletebilecek.

Figma, yeni özelliklerin temel amacının kullanıcıları başka programlara yönelme zorunluluğundan kurtarmak olduğunu belirtiyor. Nano Banana gibi üretken modeller görsel oluşturmakta başarılı olsa da birçok kullanıcı metin komutu gerektirmeyen, detaylı düzenlemelere imkân veren araçlara ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle Figma, seçim doğruluğunu artıran geliştirilmiş bir “lasso” aracını kullanıma sunuyor. Artık objeler seçildikten sonra ışıklandırma, gölge, renk ve odak gibi özellikler tek tek düzenlenebiliyor.

Çok kullanılan görsel araçları Figma'ya ekleniyor

2

Bir diğer dikkat çekici yenilik ise “görsel genişletme” özelliği. Bu araç sayesinde örneğin kare boyutlu bir görsel, bir web veya mobil banner’a dönüştürülürken eksik kalan arka plan otomatik olarak tamamlanabiliyor.

Figma ayrıca tüm bu görsel düzenleme araçlarını tek bir araç çubuğunda toplayarak kullanım kolaylığı sağlıyor. Yeni panelde arka plan kaldırma, not ekleme, metin yerleştirme gibi sık yapılan işlemler daha erişilebilir hâle geliyor. Şirket, en çok kullanılan özelliklerden biri olan arka plan kaldırmanın da bu nedenle özel bir konuma yerleştirildiğini söylüyor.

Adobe ve Canva’nın yıllardır sunduğu nesne silme özelliklerine geç de olsa güçlü bir giriş yapan Figma, bu yeni araçları şimdilik Figma Design ve Figma Draw kullanıcılarına sunuyor. Şirket, 2025 yılı içinde tüm Figma ürünlerinde bu özelliklerin kullanılabilir olacağını açıkladı.

