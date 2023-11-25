İsrail-Filistin çatışmasında Filistinli binlerce çocuğun ölmesi, halkın yardımsız bırakılması üzerine Hollywood yıldızları da sessiz kalmadı. Ancak bazıları yaptıkları açıklamalar nedeniyle Hollywood tarafından âdeta aforoz edildi.

Dünyaca ünlü bazı yıldızlar, Filistin halkını destekleyen açıklamaları nedeniyle Hollywood’un ünlü menajerlik ajansları ile yollarını ayırdı.

İsrail halkını destekleyen oyunculara tepki normalken Filistin halkını destekleyici açıklamalar yapan oyunculara olumsuz tepki gösterilmesi, Hollywood’un ikiyüzlü oluşunu düşündürür nitelikte.

Filistin’e destek yürüyüşüne katılan Susan Sarandon, menajerlik ajansı tarafından kovulan isimlerden biri.

Oyunculuk tarihi boyunca pek çok filmde yer alan Susan Sarandon, Hollywood’un en ünlü menajerlik ajansı United Talent Agency (UFA) ile yollarını ayırdı.

Susan Sarandon’un UTA’yı rahatsız eden söylemleri arasında Filistinlilerin katledilmesi de bulunuyor. Sarandon, Filistin olayları hakkında şunları söylemişti: Gazze'de olup bitenleri umursamak için Filistinli olmanıza gerek yok. Filistin'in yanındayım. Herkes özgür olmadığı sürece kimse özgür değildir.

Çığlık 7’den de ayrılık: Melissa Barrera, kovulan isimler arasında.

Sosyal medyadaki Filistin yanlısı paylaşımı nedeniyle kovulan isimlerden bir diğeri Meksikalı oyuncu Melissa Barrera. Çığlık 7 filmi kadrosunda bulunan oyuncu, prodüksiyon şirketi Spyglass’ın tepkisini aldı.

Barrera’nın paylaşımlarından biri şöyleydi: Gazze şu anda toplama kampı gibi muamele görüyor. Gidecek yer yok, elektrik yok, su yok, herkesi bir köşeye sıkıştırmak… İnsanlar tarihimizden hiçbir şey öğrenmedi. Ve tıpkı tarihimiz gibi insanlar da olup bitenleri hâlâ sessizce izliyor. BU, SOYKIRIM VE ETNİK TEMİZLİKTİR.

Şirket, Berra’nın paylaşımının antisemitik (Yahudi düşmanı) olduğunu öne sürdü ve antisemitizm ve herhangi türden nefret mesajlarına toleranslarının olmadığını söyledi.

Melissa Barrera, şirketin açıklaması üzerine susmayarak tepkilerine devam etti.

Barrera, “Sonuçta dışladıklarım yüzünden kabul edilmektense kabul ettiklerim yüzünden dışlanmayı tercih ederim.” ifadelerine yer verdi.

Çığlık 7’nin yönetmeni Christopher Landon’a gelen tepkiler üzerine ise Landon, X’te “Her şey çok kötü. Bağırmayı bırakın. Bu benim kararım değildi.” diyerek olayın kendisi ile alakası olmadığının altını çizdi.

Ancak birisi buna da kızmış olacak ki Landon, sonrasında bu paylaşımı sildi.

Çığlık 7'nin oyuncularından olan, aynı zamanda Wednesday dizisiyle yıldızı parlayan Jenna Ortega, arkadaşını yalnız bırakmadı.

Melissa Barrera’nın Çığlık 7’den kovulması üzerine Jenna Ortega tepki gösterdi ve seride yer almayacağını söyleyerek kontratını sonlandırdı. Çığlık serisinden iki ünlü oyuncunun birden ayrılması ile filmin akıbeti ise muamma.

Bazı kaynaklar Ortega’nın ayrılışının Barrera ile ilgisi olmadığını söylese de Ortega’nın sosyal medya profilinde Gazze’ye yardım kampanyasının bağış linkinin bulunması, iddiaları doğrular nitelikte.

Kovulmayan ama eş başkanlıktan ayrılan Maha Dakhil’e Tom Cruise’dan destek.

Maha Dakhil de açıklamaları ile sorun yaşayan ünlülerden. Dakhil, Instagram paylaşımı sebebiyle Hollywood Ajansı Creative Artists Agency’deki film departmanı eş başkanlığından alındı. Dakhil, “Soykırıma tanık olmaktan daha üzücü ne olabilir? Soykırımın gerçekleşmekte olduğunun inkârına tanık olmak.” sözlerini paylaşmıştı.

Dakhil, eş başkanlıktan alınsa da şirketten kovulmadı. Bazı sektör ajanslarına göre ise Tom Cruise, CAA’ya Dakhil’i desteklediğini iletti ve ardından ajansa giderek Dakhil ile buluştu.

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