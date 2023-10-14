McDonald's Türkiye, Gazze halkında yardım yapacağını açıkladı. Fakat İsrail'deki McDonald's'ın askerlere yardım etmesi, kafalarda soru işaretlerine sebep oldu.

İsrail ve Filistin arasındaki çatışma devam ederken bu ikili, dünyanın farklı ülkelerinden de destek veya uyarı almaya devam ediyor. Çok sayıda masumun hayatını kaybettiği bu çatışma, farklı sektörlerden şirketlerin de dikkatini çekiyor. Bu bağlamda şirketler, savaşın durdurulmasına yönelik çağrılarda bulunuyor.

Fakat bu şirketlerden McDonald’s, kafa karışıklığına sebep oldu. Zira şirketin İsrail askerlerine yardım ettiği bilinirken McDonald’s Türkiye, savaş mağduru Gazze halkına 1 milyon dolarlık insani yardım yapacağını duyurdu. Bu da “bu şirketler nasıl ayrı kararlar alabiliyor?” gibi soruların doğmasına sebep oldu.

McDonald’s’ın yaptığı açıklama şu şekilde:

McDonald’s Türkiye olarak, savaş mağduru Gazze halkına 1 milyon dolarlık insani yardım yapıyoruz.

Türkiye’deki McDonald’s yerel bir işletmedir, tüm mülkiyeti ve işletmesi Katarlı Boheme Investment Şirketi tarafından denetlenmektedir. McDonald’s İsrail işletmesi ile McDonald’s Türkiye’nin faaliyetlerinin hiçbir bağlantısı yoktur. İsrail’deki McDonald’s, işletmemizden ayrı bir varlık olarak faaliyet gösterir. Dolayısıyla McDonald’s Türkiye’den bağımsız olarak kendi iş ve iletişim kararlarını alır.

Bizim Türkiye yolculuğumuz İstanbul’daki ilk McDonald’s restoranıyla 1986’da başladı ve o zamandan beri halkımızın kültürüyle iç içe olduk. Bugün Türkiye’de 7 bin 500 çalışanımız, 260 restoranımız ve yüzde 98’i yerel tedarikçilerimizden oluşan paydaşçılarımızla ulusal ekonomimize katma değer sağlamayı sürdürüyoruz. İstihdam olanaklarına, yerel iş ortaklıklarına katkıda bulunmaktan ve ekonomik büyümenin parçası olmaktan gurur duyuyoruz. McDonald’s Türkiye’nin tek amacının harika yemekler sunmak ve kusursuz hizmet vermek olan ticari bir kuruluş, yani bir restoran zinciri olduğunun altını çizmek isteriz. Hiçbir şekilde siyasi bir faaliyette bulunmuyoruz. Kendimizi yalnızca sevdiğiniz ve güvendiğiniz McDonald’s deneyimini sunmaya adadık. McDonald’s Türkiye ailesinin bir parçası olduğunuz için sizlere teşekkür ederiz.

Önümüzdeki dönemde de Türkiye’ye hizmet etmeye ve ülkemizin başarısına katkı sunmaya devam edeceğiz. McDonald’s Türkiye olarak; başta kadınlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere savaş mağduru olan Gazze halkına 1 milyon dolarlık insani yardım desteğini sunacağımızı kamuoyuna arz ederiz.

Saygılarımızla

Bundan ne anlamamız gerek?

Dünya genelindeki McDonald’s restoranlarının yüzde 80’inden fazlası, franchising sistemi ile yürütülüyor. Bu yüzden de ülkemizdeki McDonald’s şubeleri, çatı şirketin sunduğu lisans altında ticaret yapıyor fakat karar verme konusunda çatıya bağlı olmuyor. Ülkemizdeki şubeler de bu bağlamda kendi iş planlarını kuruyorlar. İsrail’deki McDonald’s da aynı şekilde kendi kararlarını alıyor.

Bu yüzden de bu iki zıt kararı sanki aynı çatıdan çıkmış gibi değerlendirmemeliyiz. McDonald’s Türkiye’nin Gazze halkına yardım kararının ve McDonald’s İsrail’in askerlere yardım etme kararının, McDonald’s çatı şirketiyle ilgisi yok. Aralarında olan şey sadece lisans anlaşması. Onun haricinde bu iki ülkenin şubeleri de kendi aksiyonlarından sorumlu.

Sizin bu konudaki düşünceleriniz neler?