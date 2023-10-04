Doç. Dr. Ceyhun Can Özcan, bazı işletmelerin filtre kahveleri uygun olmayan koşullarda demlediğini açıkladı. Özcan'a göre maliyeti düşürmek adına filtre kâğıdı yerine bone ve tül çorap kullanılıyor...

Kahve, pek çoğumuz için hayatın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Özellikle de beyaz yakalı çalışanlar, gün içerisinde fincan dolusu kahve içiyorlar. Üstelik yapılan araştırmalar da kahve tüketiminin her geçen gün biraz daha arttığını gözler önüne seriyor. Ancak uzmanlar, kahve konusunda dikkat çeken uyarılarda bulunuyorlar. Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceyhun Can Özcan tarafından yapılan açıklamalar, kahve alışkanlıklarınızı değiştirecek türden.

Bugün hemen her işletmede filtre kahve bulabilirsiniz. Çoğumuz, bu kahvelerin hangi koşullar altında hazırlandığını bilmiyor. Ancak Özcan tarafından yapılan açıklama, dikkat çekici bir durumu gün yüzüne çıkarttı. Bilim insanına göre maliyeti düşürmek isteyen işletmeler, kahveyi uygun olmayan koşullarda demlemeye çalışıyor. Doç. Dr. Ceyhun Can Özcan'a göre kahve içerken sağlığımızdan olabiliriz...

"Tül çorap kullanılıyor"

Doç. Dr. Ceyhun Can Özcan, yaptıkları saha incelemelerinde bazı satıcıların kahveyi demlerken filtre kâğıdı yerine bone ve tül çorap kullanıldığını tespit ettiklerini söyledi. İşletmelerin böyle bir şey yapmalarının tek nedeni, maliyeti düşürmekti. Ancak bunun sağlık açısından zararlı olduğunu söyleyen bilim insanı, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

Filtre kâğıdı kullanmak yerine özellikle saç bonesiyle, kadın çorabıyla, maliyetleri düşürmek adına üreticiler kahve demlemesi yapabiliyorlar. Bu gibi, içerisinde plastik barındırılan ve sıcak suyla temas ettiğinde de çözülen, insan sağlığını tehdit eden kanserojen bir madde olan plastik içeren malzemeler kullanıyorlar. Bu da insan sağlığını tehdit ediyor. Özellikle tüketicilerin kahve alırken bu tür hijyen kurallarına, demleme yöntemlerine dikkat etmesi gerekiyor.