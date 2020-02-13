Final Fantasy VII Remake İçin Yeni Görseller Yayınlandı

Square Enix firması tarafından geliştirilen dünyaca ünlü Final Fantasy serisinin en sevilen oyunlarından biri olan Final Fantasy 7 Remake için gelen görüntülerde karakterler için yeni görev türleri göze çarpıyor. Oyun severler tarafından heyecanla karşılanan yeni görseller olumlu yorumlar almaya başladı bile.

Final Fantasy 7 Remake için yayınlanan çok sayıda ekran görüntüsü ve karakter gruplarını içinde barındıran yeni görev çağrıları, oyunu iyi bilenlerin yabancılık çekmeyeceği karakter Tifa’nın gireceği daha fazla sayıda mücadele ve üstleneceği çok çeşitli görevler olduğunu gösteriyor. Görsellerden anlaşılana göre bir nevi şov olan sevilen oyunun yıldızları, vahşi ve tüylü karakter Chocobo Chick, köpek benzeri Carbuncle ve dikenli Kaktuar'a olarak öne çıkacak.

Görüntülerin çoğu hareketli sahnelerden oluşuyor

Servis edilen ekran görüntüleri çoğunlukla oyunun savaş sahneleri sırasında kaydedilen görüntüler olduğu için kargaşa arasında fark etmek zor da olsa Hojo ve Red-XIII görsellerinin yanı sıra karakter sunumlarıyla daha ayrıntılı olarak görmek de mümkün olabiliyor. Tüm bunların yanı sıra Tifa'nın tarzını yansıtan birkaç ekran görüntüsüne de ulaşabiliyoruz.

Yeni görseller ayrıca takımın çeşitli görevler üstlenip birkaç yeni özelliğin ana hatlarını da çizdiğini gösteriyor. Paralı Askerlik Görevleri Midgar vatandaşlarına yardım etme kısmında yardımcı olurken, Savaş Raporu görevlerinde oyunculara malzeme karşılığında Profesör Hojo'nun astı Chadley'e yardım etmeleri gerektiriği hatırlatıyor ve oyun böylece şekilleniyor.

Final Fantasy 7 Remake’in 10 Nisan 2020’de PS4 için piyasaya sürüleceğini de tekrar onaylayan şirket oyuncuları oldukça heyecanlandırmışa benziyor. Pek çok kişi tarafından oldukça uzun zamandır merakla beklenen oyun daha piyasaya sürülmeden serinin en iyisi olarak gösteriliyor. Square Enix tarafından oyuna gösterilen yoğun ilginin göz ardı edilmediğini sanıyoruz ki ara ara yapılan güncellemelerden herkes anlıyordur. Hikaye anlatımı, olay örgüsü, grafikleri bakımından iddialı şekilde yaklaşan ve muhtemelen yıllar sonra bile hala konuşulmaya devam edecek olan oyun bakalım serinin hayranları tarafından beklediği ilgiyi görebilecek mi?