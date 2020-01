Square Enix İmzalı Final Fantasy VII Remake’ten Yeni Fragman

Square Enix'in heyecanla beklenen yeni oyunu Final Fantasy VII Remake’ten yepyeni bir fragman geldi. 1997 yılında çıkan oyunun yeniden uyarlanmış versiyonu olan yapım, 10 Nisan 2020 tarihinde piyasaya çıkacak.

Japon oyun devi Square Enix, orijinal Final Fantasy VII’nin 23. yıldönümü şerefine oyunun yakın zaman sonra çıkacak Remake versiyonundan yepyeni bir fragman paylaştı. Yaklaşık dört dakika uzunluğundaki yeni fragman, Final Fantasy VII Remake’e etkileyici bir bakış sunuyor.

Arka fonda efsanevi besteci Nobuo Uematsu'nun 'Hollow' adlı şarkısının çaldığı fragman, Cloud in a Dress, Red XIII, Scarlet ve Palmer gibi ikonik karakterleri gözler önüne seriyor. Square Enix, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, hem The Avengers hem de Final Fantasy VII Remake'in çıkış tarihlerinin ertelendiğini duyurmuştu.

Final Fantasy VII Remake, bir aylık rötarla 10 Nisan 2020 tarihinde çıkacak

Herhangi bir değişiklik olmaması halinde The Avengers 4 Eylül’de, Final Fantasy VII Remake ise 10 Nisan’da çıkışını gerçekleştirecek. Stüdyo, her iki oyuna da birkaç küçük dokunuş eklemek için böyle bir karara vardıklarını belirtmişti. Öte yandan Square Enix, Final Fantasy VII Remake’in PlayStation 4’ün yanı sıra PC veya Xbox One platformlarına da sunulup sunulmayacağı hakkında henüz kesin bir açıklama yapmadı.

Final Fantasy VII Remake, her halükarda 10 Nisan 2020 tarihinde PS4 platformunda piyasaya sürülecek. Fragmandan aldığımız izlenim, oyunun muazzam bir görsellik sunacağı yönünde. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde oyunla ilgili daha fazla detayın gün yüzüne çıkacağını tahmin ediyoruz.

Final Fantasy VII Remake fragmanı