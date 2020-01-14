The Avengers ve Final Fantasy VII Remake Oyunları Ertelendi

Square Enix'in merakla beklenen oyunları The Avengers ve Final Fantasy VII Remake'in çıkışları ileri bir tarihe ertelendi. Görünüşe göre oyunların hayranları biraz daha beklemek zorunda kalacaklar.

Geçtiğimiz yıl oyun sektörü açısından oldukça hareketli geçmişti. Öyle ki sektörün dev isimlerinden olan Square Enix, ses getirme potansiyeline sahip iki farklı oyunu The Avengers ve Final Fantasy VII Remake’in duyurularını yaparak oyunların 2020 yılında piyasaya sürüleceğini açıklamıştı. Bugünse ne yazık ki firmadan kötü bir haber geldi ve iki oyunun çıkışının da ileri bir tarihe ertelendiğini öğrendik.

MCU kahramanlarının maceralarının hikâyelerini konu alacak olan The Avengers’tan başlayacak olursak oyun için ilk etapta belirlenen çıkış tarihi 15 Mayıs 2020'ydi. Şimdiyse Square Enix, oyunun çıkışının 4 Eylül’e ertelendiğini duyurdu. Oyuncular tarafından merakla beklenen oyunun yaklaşık 4 ay daha ertelenmesinin altında yatan sebepse henüz bilinmiyor.

Final Fantasy hayranları çok fazla beklemeyecek:

1997 yapımı Final Fantasy VII oyununun güncel versiyonu olan Final Fantasy VII Remake ise The Avengers’a kıyasla daha yakın bir tarihe ertelendi. Bu noktada normal şartlar altında 3 Mart 2020’de piyasaya sürülmesi planlanan oyun, yaklaşık 1 ay gecikmeyle 10 Nisan’da çıkış yapacak. Final Fantasy VII Remake’in erteleme kararı hakkında konuşan serinin yapımcısı Yoshinori Kitase, alınan kararı şu şekilde duyurdu:

“Birçoğunuzun Final Fantasy VII Remake’in çıkışını dört gözle beklediğini ve üzerinde çalıştığımız şeyi deneyimlemek için sabırsızlandığını biliyoruz. Vizyonumuzla uyumlu bir oyun sunmak ve beklemekte olan hayranların hak ettikleri kaliteyi sağlamak için oyunun çıkış tarihini 10 Nisan 2020’ye ertelemeye karar verdik.”

Oyuna birkaç küçük dokunuş eklemek için böyle bir karara vardıklarını belirten Kitase, tüm ekip adına yaşanan bu gecikmeden dolayı serinin hayranlarından özür dilemeyi de unutmadı. Görünüşe göre Final Fantasy VII Remake ve The Avengers oyunlarını görebilmek için biraz daha beklememiz gerekiyor. Neyse ki Final Fantasy için o kadar da uzun bir süre beklemeyeceğiz.