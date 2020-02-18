Final Fantasy VII Remake, 100 GB’ın Üzerinde Boyutla Gelecek

Square Enix'in en beğenilen oyun serilerinden olan Final Fantasy'nin yeni oyunu Final Fantasy VII Remake, 100 GB'ı aşan bir boyutla gelecek. İddiaların kaynağıysa Güney Kore'de çekilen bir fotoğraf.

1997 yapımı orijinal oyunun yeniden düzenlenmiş hâli olacak Final Fantasy VII Remake’in çıkmasına artık sayılı günler kaldı. Normal şartlar altında Mart 2020’de piyasaya sürülmesi planlanan oyun, serinin hayranlarına hak ettikleri kaliteyi sağlamak için bir ay ertelenmişti. Şimdiyse oyunun merak edilen 'gerekli depolama alanı' sorusuna bir yanıt geldi.

Oyun için yapılan tanıtımlardan sonra zaten çok yüksek bir boyutla geleceğini bildiğimiz oyun, 100 GB’ın üzerinde bir boyutla gelecek. Pek de şaşırtıcı olmayan bu iddiaların kaynağı ise oyunun fiziksel kopyasının üzerinde yer alan bir ibareden geliyor. Oyunun boyutunun bu denli büyük olmasına neden olaraksa yapılan son değişiklikler gösteriliyor.

Final Fantasy VII Remake, 10 Nisan 2020’de çıkacak:

İlk olarak yalnızca PlayStation 4’e çıkacak olan Final Fantasy VII Remake, ilerleyen dönemlerde diğer konsollar için de çıkış yapacak. Yapımcı firma Square Enix, 1997’den beri tam 12 milyon kopya satmayı başaran oyunun remake sürümünde de aynı başarıyı yakalamak istiyor. Bu noktada oldukça büyük bir hayran kitlesi olan Final Fantasy, yeni oyunla da Square Enix’in yüzünü güldürecek gibi görünüyor.

Daha piyasaya sürülmeden serinin en iyisi olarak gösterilen remake yapım, hem hikâye anlatımı hem de grafikleri bakımından çok fazla şey vadediyor. Oyunun çıkış tarihinin ertelenmesi de yeni oyunu merakla bekleyen hayranların beklentilerini bir üst noktaya çıkardı. Bu yüzden Square Enix’in yeni oyunda hata yapma şansının olmadığını söyleyebiliriz.

Square Enix tarafından geçtiğimiz günlerde çıkış tarihi bir kez daha onaylanan Final Fantasy VII Remake, 10 Nisan 2020’de PlayStation 4 için çıkış yapacak. Yazımızı noktalamadan önce oyunun şu anda PlayStation Store üzerinde 299 TL’den ön siparişe açık olduğunu, ilgili sayfaya ulaşmak için de bu bağlantıyı kullanabileceğinizi belirtelim.