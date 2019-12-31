Final Fantasy VII Remake Demosunun Giriş Videosu Sızdırıldı

3 Mart'ta olacak çıkışına az denilebilecek bir süre kalan Final Fantasy VII Remake'in demosu bir YouTube kullanıcısı tarafından usulsüzce elde edildi. Konsoluna demoyu yükleyen kullanıcı, demonun giriş videosunu YouTube üzerinden paylaştı.

1997 yapımı Final Fantasy VII oyununu güncel bir hale getirerek oyunun hayranlarına tekrar sunmaya hazırlanan Square Enix, yeni Final Fantasy VII Remake’i önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde çıkaracak. Büyük hayran kitlesine sahip, efsaneleşmiş PlayStation oyununun resmi olarak açıklanmış çıkış tarihi 3 Mart 2020 olarak belirlendi.

Final Fantasy serisi hayranları bu haber ilk duyurulduğundan beri heyecan içinde oyunun çıkışını bekliyorlar. Bu hayranlar içinden sabırsız bir YouTube kullanıcısı, muhtemelen usulsüz bir şekilde Final Fantasy VII Remake’in giriş videosunu elde etti ve bunu YouTube’a yükledi.

Oyunun demosuna usulsüz ulaşım sağladı

Geçen hafta ortaya çıkan, başka birçok oyunun da dosyalarını içerisinde barındıran PlayStation Store listesinde bulunan link yoluyla oyunun giriş videosuna ulaşıldı. Final Fantasy VII Remake’in demo versiyonunu barındıran sunucuya erişim sağlayan link, @raziel2001 adlı bir Twitter kullanıcısı tarafından platformda paylaşıldı. Lystrasza adlı bir YouTube kullanıcısı ise oyuna erişip oyunun giriş videosunu YouTube üzerinden paylaştı.

Lystrasza büyük ihtimalle yazılım kısıtlamaları kaldırılmış, yani ‘kırılmış’ bir PlayStation 4’e sahipti ve bu şekilde konsola oyunun demosunu indirip yüklemeyi başardı. Başka bir Twitter kullanıcısı da oyunu yüklemeyi başardı ancak Lystrasza ile aynı yolu izlememiş olacak ki yükledikten sonra oyunu çalıştıramadı. Yapılan habere göre oyunun tam versiyonu da demonun bulunduğu sunucunun içerisinde bulunuyordu ancak çoktan kimse ulaşmadan sunucudan kaldırıldı.

Ortaya çıkan demo videosunu izleyen Final Fantasy hayranları video tarafından büyülendiklerini yorumlarda belirtti. Oyunun çıkışından önce demoyu tatmak isteyen YouTube kullanıcıları Lystrasza’dan demoyu yükleme aşamaları hakkında bilgi ve yardım istediler ancak görünen o ki Lystrasza dışındaki herkes oyunu oynayabilmek için çıkmasını bekleyecek.

İşte ortaya çıkan Final Fantasy VII Remake giriş videosu: