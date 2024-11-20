Square Enix'in kült oyunu Final Fantasy XIV, iOS ve Android'e geliyor. Tencent tarafından üstenilen projenin çıkış tarihi şimdilik bilinmiyor.

Video oyun dünyasının köklü isimlerinden Square Enix'in kült oyunu Final Fantasy XIV, mobile geliyor. Tencent tarafından geliştirilecek mobil oyun için herhangi bir çıkış tarihi açıklanmadı.

Final Fantasy XIV Mobile, yapılan açıklamaya göre orijinal oyuna bağlı olacak. Hatta Tencent, bu oyunu "sevilen serinin heyecan verici bir uzantısı" olarak tanımlıyor. Ancak detaylar, şu an için belirsiz. Yani oyunun içeriği hakkında geniş kapsamlı bir açıklama yapılmadı.

Final Fantasy XIV Mobile için yayımlanan duyuru fragmanı:

Final Fantasy XIV Mobile'ın duyuru fragmanı, oyunun yüksek grafik kalitesine sahip olacağını gözler önüne seriyor. Ancak oynanışla ilgili herhangi bir şey göremiyoruz. Tencent, bir süre sonra oyunun test sürecini başlatacağını açıkladı. Çin'de gerçekleştirilecek test süreci, Final Fantasy XIV Mobile'ın neler sunacağını daha iyi anlamamızı sağlayacak.

Final Fantasy XIV Mobile ile ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.