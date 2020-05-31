Final Fantasy XVI, Bir Hafta İçerisinde Duyurulabilir

Oyun dünyasının en popüler oyun serilerinden bir tanesi olan Final Fantasy’nin yeni oyunu Final Fantasy XVI’nın 1 hafta içerisinden duyurulabileceği iddia edildi. Ayrıca Square Enix’in bunun yanı sıra yepyeni bir oyunu daha duyuracağı ortaya atıldı.

Bu hafta Sony’nin yeni nesil konsolu PlayStation 5 ile ilgili çeşitli söylentiler ortaya çıkmaya başladı. Bu söylentilerden bir tanesi de Final Fantasy XVI’nın konsolun tanıtımı sırasında duyurulacağı yönündeydi.

Final Fantasy XVI’ya dair ilk söylentiler de bu hafta 4chan’de ortaya çıktı. Anonim bir şekilde yapılan paylaşıma göre Square Enix stüdyosu Summer Game Fest sırasında birkaç yeni oyun duyuracak. Stüdyonun duyuracağı yeni oyunlar arasında Final Fantasy serisinin yeni oyunu ve Crimson Arbitrium – Agni’s Anthology isimli bir oyun da bulunuyor.

Final Fantasy XVI ve Crimson Arbitrium

Ortaya atılan söylentilere göre Final Fantasy XVI, dövüş sisteminde Final Fantasy XV ve Dark Souls konseptlerini birleştirecek. Oyun, retrofüturistik bilimkurgu alt türü olan ve sanayi devriminin etkisiyle ortaya çıkan “Steampunk” estetiğine sahip olacak ve iş sistemini seriye geri getirecek.

Crimson Arbitrium, aksiyon JRPG (Japon Rol Yapma Oyunu) türünde olacak. Dövüş sistemi büyülerle olacak ve oyunda çevreyle etkileşime geçilebilecek. Bu bilgileri ortaya çıkaran kaynağa göre, oyun için The 4 Heroes Of Light ve Parasite Eve oyunlarından ilham alındı.

Bir Reddit kullanıcısı ise ortaya atılan bu söylentilerle Square Enix’in teknik yöneticisi Ben Taylor tweetini harmanlayarak oyunların PlayStation 5 canlı yayını sırasında duyurulacağını söyledi. Taylor, daha sonra sildiği tweetinde, oyunculardan etkinliği beklemelerini istemişti. PlayStation 5 canlı yayını, 4 Haziran Perşembe günü Twitch ve YouTube üzerinden gerçekleştirilecek.