Sony de Final FF VII'deki Gelişmelerden Habersizmiş

Square Enix’in Final Fantasy konusunda yıllardır yaptığı açıklamalar kafaları karıştırmaya devam ediyor. Görünüşe bakılırsa firma sadece bizim değil, iş ortaklarının da aklını karıştırmış.

Square Enix, bundan yıllar önce PlayStation 4 için Final Fantasy VII Remake oyununu duyurmuştu. O dönemde insanlar bu proje için oldukça heyecanlanmıştı. Beklentinin ve söylentilerin tavan yaptığı noktada Shinji Hashimoto, PlayStation Experience 2014’te sahneye çıkmış ve orijinal oyunun bilgisayar versiyonunun PlayStation 4’e geleceğini açıklamıştı.

Oyun çok kısa zaman sonra gerçekten de PlayStation 4’e yenilenmiş olarak geldi. Peki Square Enix neden hayran kitlesini dinlemiyor? Neden kimsenin istemediği PlayStation 4 oyunları hazırlıyor? Görünüşe göre firmanın amacı baştan beri farklı.

Sony çalışanları da trollendi:

Sony çalışanları da Square Enix’in trollüğünden nasibini almış gibi gözüküyor. PlayStation’ın Üçüncü Parti İlişkileri Eski Başkan Yardımcısı Adam Boyes, yaptığı açıklamada proje hakkında hiçbir bilgisi olmadığını ifade etti. Birkaç ay sonra oyunun PS4’e gelmesi için kendisi çaba gösterecekti.

O dönemde remake projesi hakkında bilgisi olmadığını söyleyen Boyes, etkinlik hakkında da konuştu. E3’te sahneye çıkmanın ilk kuralının yorumları okumamak olduğunu söyleyen Boyes, kendisininse bütün yorumları okuyan korkunç bir örnek olduğunu söyledi.

Yaşanan olayın pek çok kişi için hayal kırıklığı yarattığını ve kendisinin de bunu hissettiğini söyleyen Boyes, yaşanan hayal kırıklığının sebebini herkesin farklı bir açıklama beklemiş olmasına bağlıyor.

Beklenen açıklama gelmedi:

Öte yandan açıklanan versiyonun en azından insanların hayal kırıklığını azaltmış olduğundan söz eden eski Sony yöneticisi, yine de her şey tahmin edilen gibi gitmiş olsaydı sahnede muhteşem bir ana tanıklık etmiş olacaklarını söylüyor.

Final Fantasy VII en sonunda duyurulduğunda yönetici Robert Ramsey, bu oyun için “Gerçekçi olmayan bir yeniden yapım” yorumunda bulunmuştu. O günden bu yana Final Fantasy VII cephesinde epey bir şey değişmişe benziyor.