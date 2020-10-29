Final Fantasy XVI Tanıtım Videosu Paylaşıldı

Final Fantasy XVI’nın yapımcısı olan Naoki Yoshida, oyunun sahip olduğu dünya ve karakterler hakkında ilk bilgileri paylaştı. Şirket ayrıca oyun için bir tanıtım videosu da yayınladı.

Japon video oyun stüdyosu Square Enix, şu sıralar PlayStation 5 için yayınlanacak yeni oyunu Final Fantasy XVI üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Stüdyo, oyunseverlere Final Fantasy XVI hakkında ön bilgiler sunabilmek adına oyunun web sitesini bugün itibarıyla yayınlamış ve bazı tanıtım materyallerini paylaşmış durumda.

Final Fantasy XVI’nın yapımcısı olan Naoki Yoshida, PlayStation Blog’da kaleme aldığı bir yazı ile oyunun sunacağı dünya ve karakterler hakkında ön bilgiler paylaştı. Yoshida’nın açıklamalarına göre Final Fantasy XVI, resmi olarak 2021 yılında duyurulacak ancak o zamana kadar oyun hakkında epey bilgi alma imkanına sahibiz.

Final Fantasy XVI, Mother Crystals adlı ışıltılı kristal dağlarla kaplı Valisthea adlı bir ülkede geçecek. Ülke, geçmişte Mother Crystals için pek çok savaşa sahne olmuş ve bu savaşlarda Rosaria Büyük Dükalığı, Kutsal Sanbreque İmparatorluğu, Waloed Krallığı, Dhalmekian Cumhuriyeti ve Demir Krallığı ulusları yükselme imkanı yakalamış. Savaşların ardından uluslar arasında isteksiz bir barış yapılmış olsa da Blight'ın ortaya çıkmasıyla bu barış bozuluyor.

Clive Rosfield, oyunun ana karakteri olarak karşımıza çıkacak. Rosaria Arşidükünün ilk oğlu olan Clive, aynı zamanda kardeşi Zümrüdüanka hükümdarı Joshua'yı koruyan bir kalkan. Kardeş Joshua Rosfield, Zümrüdüanka hükümdarı olmasının yanı sıra aynı zamanda bir ateş eikonu olan anka kuşu dominantıdır ve kardeşi Clive’e de kalkan görevi için ateşi kontrol etme yeteneğinin bir kısmını vermiş.

Clive Rosfield ve Joshua Rosfield’ın yanında bir de Jill Warrick yer alacak. Aslen Kuzey Topraklarına ait biri olan Warrick, Kuzey’in Rosaria Büyük Dükalığı'na sadakat yemininin bir parçası olarak Rosaria Büyük Dükalığı tarafından alınmış ve Rosfield kardeşlerle birlikte çocukluğunu geçirmiş.

Görünüşe göre Final Fantasy XVI, serinin önceki oyunlarından daha azını vadetmiyor ve önceki oyunları oynamış olan oyunseverler, fazlasıyla aşina oldukları Eikonlar ve Dominantlar ile bu oyunda da karşı karşıya kalacaklar. Oyun hakkında daha fazla bilgi almak için Final Fantasy XVI web sitesini ziyaret edebilir, ayrıca aşağıdaki tanıtım videosunu izleyebilirsiniz.

Final Fantasy XVI ‘Uyanış’ tanıtım videosu