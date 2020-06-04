Mozilla, Firefox'un 77. sürümünü askıya almasının ardından yeni 77.0.1 sürümünü yayınladı. Firefox 77.0.1, tarayıcının HTTPS üzerinden DNS protokolündeki bir hatayı düzeltiyor.

Mozilla, Firefox 77'nin kararlı sürümünü yayınladıktan sadece birkaç gün sonra, desteklenen tüm masaüstü platformları için Firefox'un yeni bir sürümünü çıkardı. Yeni yapı, Firefox 77.0.1 olarak geldi ve HTTPS üzerinden DNS protokolü ile ilgili tek bir hata düzeltmesi sunuyor.

Mozilla, keşfedilen bir sorun nedeniyle Firefox 77'nin sunuculara vardıktan kısa bir süre sonra askıya alındığını açıklamıştı ve bu nedenle kullanıcılara bugün yeni sürüm sunuluyor. Eski versiyonları kullananlar, Firefox 77.0.1 sürümüne doğrudan tarayıcı üzerinden geçiş yapabilecekler.

Firefox 77.0.1, HTTPS üzerinden DNS protokolündeki bir soruna odaklanıyor

Firefox'un yeni sürümü, HTTPS üzerinden DNS protokolünün NextDNS de dahil olmak üzere bazı sağlayıcılar için sorunlara neden olabileceğinin açıklandığı bir hatayı ele alıyor. HTTPS üzerinden DNS, sağlayıcılardan biri olan NextDNS'te kullanıcı başına 10 istek göndererek DDoS etkisi yaratıyordu ve Firefox 77 sürümünün dağıtımı bu yüzden durdurulmuştu.

Firefox 77, webde öne çıkan makaleleri içeren cep önerileriyle birlikte geldi. Firefox'un yeni öneri özelliği yeni sekme açıldığında kullanıcıların karşısına çeşitli kaynaklardan makaleler ve haberler çıkarıyor. Ayrıca WebRender özelliği artık varsayılan olarak orta (<= 3440x1440) ve büyük (>3440x1440) çözünürlükteki ekranlara sahip Nvidia GPU'larda çalışan Windows 10 dizüstü bilgisayarlarda destek sağlıyor.

Mozilla artık Firefox'un yeni sürümlerini dört haftada bir yayınlıyor ve tarayıcı artık daha hızlı bir şekilde güncelleme alıyor. Ayrıca HTTPS üzerinden DNS sorunu gibi birçok sorun, kısa güncelleme aralığı sayesinde hızlı bir şekilde yeni güncellemelerle düzeltiliyor. Firefox'un bir sonraki büyük yapısı olan Firefox 78'in 30 Haziran'da yayınlanması planlanıyor.