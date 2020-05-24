Mozilla, altı ile sekiz hafta arasında değişen Firefox güncellemelerini bu yıl 4 haftaya düşürmüştü. Firefox 78 Stable ile birlikte gelen özellikler tanıtıldı.

Firefox 78 Stable, sayfa yüklenirken engellenen web sitesi kaynaklarını görüntüleme seçeneklerini destekleyecek. İnternette gezinirken bazı sitelerin içeriği yüklenmeyebilir; bunun yaygın bir nedeni, kullanıcıların yerleşik üçüncü taraf içerik engelleme seçeneklerini kullanıyor olmasıdır. Zaman aşımına uğrayan veya sunucu bağlantılarını kesen kaynaklar da içeriğin engellenmesine sebep olabilir. Firefox şu ana kadar, web tarayıcısında site açarken, engellenen kaynakları ağ bağlantıları listesine almadı. Bilgiler, kullanılan araçlar tarafından görüntülenebilecek; ancak bu kullanılan araçlara bağlı olacak.

Firefox 78, engellenen bağlantıları analiz etmek için yeni bir seçenekle birlikte geliyor, bu bilgiler çoğunlukla internet sitesi sahipleri ve geliştiricileri için yararlı olacak; ancak içeriğin belirli sitelere yüklenmediğini fark ederlerse normal kullanıcılar için de yararlı olabilir.

Nasıl ulaşılabilir?

Yeni özelliğe ulaşmak için gereken tek şey, web tarayıcısının Geliştirici Araçlarını açmak için F12 kısayoluna dokunmak. Geliştirici Araçları arayüzü hazır olduğunda Ağ sekmesi seçilir. Kırmızı renkte listelenen öğeler yüklenmemiş demektir. Bunun nedeni de, uzantı yüklü ve etkinse Firefox "uBlock Origin tarafından engellendi" uyarısı verebilir. Kullanıcılar, engellemenin nedeni olarak İzleme Koruması veya diğer engelleyici uzantılarını da görebilir.

‘Aktarılan’ sütununa tıklandığındaysa, bağlantı listesinin tamamını bu sütunun verilerine göre sıralar böylece siteye bağlantı sırasında tarayıcıda engellenen tüm kaynakları analiz etmek kolaylaşır.

Geliştirici araçları, engellenen bağlantılara izin verme seçeneği sunmaz; bunun Firefox'un veya uzantının engelleme seçeneklerinde yönetilmesi gerekir.

Yeni özellik, Firefox web tarayıcısının geliştirici sürümlerinde zaten mevcut. Firefox 78 Stable, tarayıcının yayın planına göre 30 Haziran 2020'de yayınlanacak.

Mozilla, bu yıl Firefox'a 4 haftada bir güncelleme getirmeye başladı. Bu süre daha önce 6 ila 8 hafta arasında değişiyordu. Koronavirüs salgınının öncesinde de Firefox personeli ve katkıda bulunanlar uzaktan çalışıyordu. Yeni güncellemeler artık uzaktan test ediliyor ve zaman dilimleri arasında iş birliği yapılıyor.