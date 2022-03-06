Gençleri teknoloji ve bilimle buluşturmayı hedefleyen FIRST Robotics Competition Robotik Yarışması, bu yıl TürkNet'in de sponsorluğunda gerçekleşecek.

ABD’de 30 yılı aşkın süredir devam eden ve son 8 yıldır ülkemizde de düzenlenen FIRST Robotics Competition (FRC), özellikle lise öğrencilerinin bilim ve teknolojiye olan ilgisini arttırmak üzerine kurulu bir etkinlik olarak biliniyor. Her yıl gittikçe artan ilgi nedeniyle bu yıl tam 3 adet etkinlik düzenlenmesinde karar kılındı.

2022 sezonunun ilk etkinliği ise İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzelman A.Ş’nin desteğiyle birlikte Fikret Yüksel Vakfı tarafından gerçekleştirilecek. Etkinlikte Tükiye, Polonya ve Kazakistan’dan gelen toplamda 35 takım bulunacak.

Kazananlar Facebook ve Google’da staj imkânı kazanacak

FRC’nin VW Arena’da yapılacak olan İstanbul ayağında ise bilim insanları, teknoloji şirketleri, öğrenci ve girişimciler bir araya gelecek. Yarışmanın kazananları ise ABD Houston’daki büyük finale gitmeye hak kazanarak pek çok üniversitede burs ve Google, Facebook gibi şirketlerin ana merkezlerinde staj imkânı kazanacak. Etkinliğin ortaokullar için olan ayağında Lego, lise ayağında ise Disney Plus gibi dünya çapında sponsorlar bulunacak.

Yarışmanın Türkiye’de yapılacak kısmında ise iletişim destekçisi TürkNet oldu. Yıllardır gençleri bilim ve teknoloji ile bir araya getirmeyi öncelikli hedeflerinin arasına koyan TürkNet, ayrıca ülkemizde 129 üniversite ve 17 teknoparka da internet altyapısı ile destek oluyor.

TürkNet CEO’su Cem Çelebiler, FIRST Robotics Competition hakkında şunları söyledi;

“TürkNet olarak eğitimli genç ve çalışkan nüfusumuz ile yaratıcı ve üretici potansiyelimizin farkındayız. Ancak yüksek hedeflere ulaşmak için giderilmesi gereken eksiklerimizin farkında olmamız da çok önemli. Acı gerçek şu ki, Türkiye sabit internet hızında dünyada 103. sırada. Biz TürkNet olarak bunu değiştirmek ve iyileştirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Bize bu değişimin parçası olarak katılan müşterilerimiz güç katıyor, değişime olan inancımızı ve gücümüzü onlardan alıyoruz. Bununla birlikte bizi dünya liginde, hemen her alanda hak ettiğimiz çok daha üst sıralara çıkarabilecek olan ise bilim ve teknoloji tutkunu gençlerimiz. Bilim, teknoloji ve sanat dünyasını İzmir’de bir araya getirecek, bizim de destekçileri arasında yer aldığımız FIRST Robotics Competition etkinliği gençlerin gelecek düşlerinin hayata geçmesi açısından çok önemli bir rol üstleniyor. Lise çağındaki gençlerin takım ruhunu, yardımlaşmayı ve sonuç yerine sürece odaklanarak, birlikte kazanmayı öğrenmesine değerli katkılar yapan bu etkinliğin bir parçası olmak şirket olarak bize gurur veriyor.”

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